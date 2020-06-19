快訊

從桃園球場方位爭議 回顧「賢拜」廣島球場西曬史

穿起來舒服的軟鞋子其實很傷腳！5招正確挑對鞋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】心態不改 再改革還是那個國民黨

聯合報 / 本報記者程平
國民黨改革委員會相關結論出爐，吸引外界關注。 本報資料照
國民黨改革委員會相關結論出爐，吸引外界關注。 本報資料照

國民黨改革委員會今提出正式報告，針對財務、青年、組織、兩岸提出改革方案。不過，在這四大要項之外，國民黨也要想辦法克服，父權心態、資源不共享、各自算計等老毛病，否則，國民黨恐怕還是那個國民黨。

過去國民黨家大業大，講究論資排輩，排名在前面的中常委，政壇分量甚至超過副總統，因此在國民黨內，一直存在長輩文化。現在家道中落，公公婆婆、哥哥姐姐們能力有限，但架子十足，還是習慣在背後指指點點，批評新一代的領導梯隊扶不上檯面，卻忘了國民黨丟掉政權，就是這群長輩自己毀了江山。

再以這次罷韓來說，還有國民黨高層私下跟媒體記者抱怨，韓國瑜團隊努力改善高雄路平、淹水及登革熱等問題，但年輕人卻不知感恩，真不懂他們在想什麼？這樣的想法也顯示，部分國民黨高層心中仍存在著父權心態，卻沒有去思考，為什麼支持蔡英文，變成年輕人不得不跟風的流行。

在這樣的長輩文化之下，江啟臣原本就是個弱勢黨主席，尤其國民黨沒有中央行政資源，又沒了黨產，卻也得不到地方諸侯奧援，有人被罷免，有人自顧不暇，更有人始終與國民黨保持適當距離，好像怕被國民黨拖累，不免讓人有隨人顧性命的淒涼，也看到了國民黨人的私心。

且就在國民黨要召開改革跨組大會前，先有身兼改革委員會顧問的朱立倫，成立藍軍大智庫，還指國民黨現在缺乏中心思想、沒有路線論述；又有謝立功、黃健庭接續跳船，為自己找位子，卻也等於對國民黨的改革不抱期待。一個在選後不斷喊團結的政黨，其實最缺的就是團結。

國民黨講改革不是第一次，但檢討的永遠都黨的問題，永遠都是別人有問題？就是沒有人檢討自己，難道出問題的是黨，而非從諸侯、民代到基層黨工？按此邏輯，國民黨會持續不斷檢討，永遠在改革，但就是不會重返執政。

國民黨 韓國瑜 婆婆

延伸閱讀

從謝立功看民眾黨「用人問題」 柯文哲在下什麼棋？

謝立功還原柯文哲延攬內幕 嗆挺藍網友「以為現在農曆7月？」

影／柯文哲親頒聘書 謝立功：在民眾黨繼續做好用的人

影／邀謝立功出任秘書長 柯文哲：不問過去顏色

相關新聞

黃健庭為何出走？游淑慧點出關鍵原因

國民黨籍前台東縣長黃健庭將接受監察院副院長提名，為政壇投下震撼彈，國民黨也火速祭出停權處分，外界好奇是否出現跳船潮，台北...

國民黨路線挨批小綠 江啟臣：我們是正藍 怎是小綠？

國民黨今天召開改革委員會跨組大會，當前黨領導卻遭與會者批是「小綠」路線。黨主席江啟臣結語時表示，國民黨是走大部分民眾認同...

臉書發文「逆時中」 陳佩琪：全都是我自己的意志

台北市長柯文哲的太太陳佩琪，日前因在臉書發文，內容被認為是「逆時中」，且被質疑是柯文哲授意，對此，上午她接受POP Ra...

難民來台尋求庇護無法制化 台權會籲儘速制定難民法

台權會、人權公約施行監督聯盟與多位立委今天舉行記者會，公布民間版「難民法」草案，並呼籲立院應儘速完成審議。台權會表示，推...

國民黨今談改革 比起四年前多了兩岸論述、財務改革

國民黨改革委員會今天召開跨組大會，和2016年敗選時黨務革新座談會提出的報告相比，今天多了四年前沒有的兩岸論述，內容肯定...

【即時短評】心態不改 再改革還是那個國民黨

國民黨改革委員會今提出正式報告，針對財務、青年、組織、兩岸提出改革方案。不過，在這四大要項之外，國民黨也要想辦法克服，父...

連勝文：不敢批政府 連名字也叫不出的不分區 要幹嘛？

國民黨不分區立委從提名之初即狀況不斷，不少不分區立委問政也遭質疑缺乏火力。國民黨智庫副董事長連勝文今在黨改革委員會大會開...

法律智財專業 王美花打破經長傳統

王美花即將成為繼宗才怡、何美玥之後的第三位女性經長，在包山包海、一片陽剛之氣的經濟部中特別醒目。智慧局出身的她，一路從基...

陳菊市長任內監院有58案 國民黨團：被告兼法院院長？

總統府前秘書長陳菊將被提名為監察院院長，國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，高雄市現在在監察院有58案，包括3件彈劾、3...

【重磅快評】川普筆尖上的台灣 一掌打醒夢中人了嗎？

美國前國家安全顧問波頓的新書中，形容川普以簽字筆尖及辦公桌，比喻台灣與中國大陸重要性之懸殊，雖然兩岸實力大小差距人盡皆知...

罷免王浩宇民眾黨不缺席？柯文哲：高虹安的個人意見

前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，各地罷免潮興起，桃園市議員王浩宇也在藍營以及韓粉號召支持者的罷免名單中，台灣民眾黨立委高虹...

陳菊掌監察院怕不怕被下手？柯文哲呵呵笑：習慣了

總統府今日下午將公布監委名單，預計將由前總統府秘書長陳菊出任監察院長，議員王鴻薇今在市長專案報告中問柯文哲，陳菊合適嗎？...

熱門新聞

向吳宗憲女兒求婚成功 朱立倫外甥帥氣外型、超狂背景曝光

藍營誰能與陳其邁較勁？ 杜紫宸：柯志恩可上看80萬票

新聞眼／黃健庭出走 一桃殺三士？

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

黃健庭將獲提名為監院副院長 國民黨：以違反考紀議處

高醫院長侯明鋒卸任 被拱是高雄市長補選黑馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。