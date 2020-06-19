【即時短評】心態不改 再改革還是那個國民黨

國民黨改革委員會今提出正式報告，針對財務、青年、組織、兩岸提出改革方案。不過，在這四大要項之外，國民黨也要想辦法克服，父權心態、資源不共享、各自算計等老毛病，否則，國民黨恐怕還是那個國民黨。

過去國民黨家大業大，講究論資排輩，排名在前面的中常委，政壇分量甚至超過副總統，因此在國民黨內，一直存在長輩文化。現在家道中落，公公婆婆、哥哥姐姐們能力有限，但架子十足，還是習慣在背後指指點點，批評新一代的領導梯隊扶不上檯面，卻忘了國民黨丟掉政權，就是這群長輩自己毀了江山。

再以這次罷韓來說，還有國民黨高層私下跟媒體記者抱怨，韓國瑜團隊努力改善高雄路平、淹水及登革熱等問題，但年輕人卻不知感恩，真不懂他們在想什麼？這樣的想法也顯示，部分國民黨高層心中仍存在著父權心態，卻沒有去思考，為什麼支持蔡英文，變成年輕人不得不跟風的流行。

在這樣的長輩文化之下，江啟臣原本就是個弱勢黨主席，尤其國民黨沒有中央行政資源，又沒了黨產，卻也得不到地方諸侯奧援，有人被罷免，有人自顧不暇，更有人始終與國民黨保持適當距離，好像怕被國民黨拖累，不免讓人有隨人顧性命的淒涼，也看到了國民黨人的私心。

且就在國民黨要召開改革跨組大會前，先有身兼改革委員會顧問的朱立倫，成立藍軍大智庫，還指國民黨現在缺乏中心思想、沒有路線論述；又有謝立功、黃健庭接續跳船，為自己找位子，卻也等於對國民黨的改革不抱期待。一個在選後不斷喊團結的政黨，其實最缺的就是團結。

國民黨講改革不是第一次，但檢討的永遠都黨的問題，永遠都是別人有問題？就是沒有人檢討自己，難道出問題的是黨，而非從諸侯、民代到基層黨工？按此邏輯，國民黨會持續不斷檢討，永遠在改革，但就是不會重返執政。