連勝文：不敢批政府 連名字也叫不出的不分區 要幹嘛？

國民黨不分區立委從提名之初即狀況不斷，不少不分區立委問政也遭質疑缺乏火力。國民黨智庫副董事長連勝文今在黨改革委員會大會開砲，批評黨籍不分區立委，站在那人家叫不出名字，也不敢開記者會監督政府，要這些人幹什麼？

連勝文表示，整個國家有非常多議題，黨籍不分區立委願意至少要就議題發表看法，不是只有立委吳斯懷、曾銘宗、李德維負責，而是應該所有不分區立委都應該要為黨挺身而出，願意為黨講話，對錯各有評論，但不能一句話都不講。

連勝文主張，黨對於不分區立委行為應該要有罰則，不能讓他們提名完後，就回家睡覺沒事做，如果真的不想做，那就真的讓他們回家休息。

連勝文說，現在智庫很多議題到立法院後沒人追蹤，沒人敢開記者會，大家輸昏，怕站第一線被罵；他能夠理解區域立委要跑基層，但不分區立委站在那至少開開記者會，結果現在人家叫不出名字，議題不尊重黨中央意見，那要這些人幹什麼？