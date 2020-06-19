臉書發文「逆時中」 陳佩琪：全都是我自己的意志

台北市長柯文哲的太太陳佩琪，日前因在臉書發文，內容被認為是「逆時中」，且被質疑是柯文哲授意，對此，上午她接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，她從2014年3月開設臉書後，從來沒有任何一篇是柯文哲授意或經過柯文哲過目後才發文，「那全都是我自己的意志」。

至於網路常有不同解讀，認為陳佩琪是代夫發聲，陳佩琪連說兩次「絕對沒有」，再次強調臉書是個人意志，就算真的做錯事情在臉書被攻擊，但不應將此事拿進議會質詢市府團隊。

陳佩琪說，她理解首長夫人的角色應如何把持，過去見什麼人就維持過去的生活模式，她可以謹守規則，不會干涉市政與人事。

對於臉書發文「逆時中」，陳佩琪說，防疫記者會是代表國家形象的對外發言，當一件事情內容不是大家確定的，則不需要在記者會上提出。