陳菊市長任內監院有58案 國民黨團：被告兼法院院長？

總統府前秘書長陳菊將被提名為監察院院長，國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，高雄市現在在監察院有58案，包括3件彈劾、30案糾正等，都是陳菊市長任內的案子，那以後是「被告兼任法院院長」嗎？認為民進黨根本是精神錯亂，提名很多弊案的人當監院院長，而且主張的修憲包含廢考試監察兩院，卻又提名「提好提滿」，國民黨團拒絕行使同意權。

林為洲說，大家一直以來都認為監察院正副院長和監委是榮譽職位，是政治人物或專家等人的光榮職，但這次的提名完全顛覆這樣的觀感，國民黨團認為陳菊過去是美麗島事件受刑人，適合擔任人權委員會主委，但高雄市在監院有58案都是陳菊任內的案子，若以後調查違法，陳菊要請辭嗎？但若調查結果沒有違法，民眾還會相信監察院的公正獨立性嗎？以後調查的時候，陳菊作為院長，要迴避主持會議嗎？

國民黨立委林奕華說，過去的院長都是超越黨派、德高望重的人士，沒有一大堆爭議，有誰像陳菊，整個市府團隊有多少人遭到監察院調查、糾正、彈劾？陳菊是史上最不適任監察院長人選，縱使擔任「國家人權委員會」主委，也不該是弊案連連首長的遮羞布。

國民黨立委陳玉珍說，民進黨一再說要廢考監，結果現在提名，根本是打臉，建議蔡英文總統撤回提名，留下歷史定位，要當總統，不要當臉被打的「腫」統，也呼籲陳菊有骨氣，自己拒絕提名。

國民黨立委李德維說，歷任監察院長都是社會一時之選，無論在學界、政界的表現，都受到社會敬重，反觀陳菊在市長任內、政黨內部鬥爭過程，相信國人都不陌生，他呼籲蔡英文撤回陳菊提名，不要羞辱中華民國監察院，也不要讓監察院成為政治分贓工具。