快訊

撼動安倍政權? 日本「前法相賄選案」的夫妻逮捕令

接受監院副院長提名 國民黨火速停止黃健庭黨權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】川普筆尖上的台灣 一掌打醒夢中人了嗎？

聯合報 / 主筆室
美國前國家安全顧問波頓的新書中，形容川普以簽字筆尖及辦公桌，比喻台灣與中國大陸重要性之懸殊。美聯社
美國前國家安全顧問波頓的新書中，形容川普以簽字筆尖及辦公桌，比喻台灣與中國大陸重要性之懸殊。美聯社

美國前國家安全顧問波頓的新書中，形容川普以簽字筆尖及辦公桌，比喻台灣與中國大陸重要性之懸殊，雖然兩岸實力大小差距人盡皆知，但是，對民進黨政府來說，由他們眼中「力挺」台灣不遺餘力的川普口中說出這句話，更是格外的不是滋味。

從過去以來，台灣的對美外交一直是以「美國」為主體，絕少捲入民主黨與共和黨的路線之爭，這是力保任何政黨上台，美國政府對台灣的承諾不會有所改變，然而，自從川普上台之後，也許是被「川蔡熱線」通話沖昏了頭，也許是被川普一連串嚴厲抨擊中國大陸的言語蒙蔽了眼睛，這讓民進黨誤以為川普與民進黨具有共同的反中基因。

於是台灣便緊緊跟隨著川普的反中路線，成為川普反中聯盟的急先鋒，如今卻從「友台」波頓的新書中發現，川普為了續任總統，大讚習近平是中國歷史上最偉大的領袖，而台灣卻還在期待習近平政權的垮台。

川普是個不折不扣的商人，在他主政下的美國，早已不是過去捍衛民主體制的世界警察，而是一個錙銖必較、反覆無常的生意人，他為了要掩飾其控制國內疫情的不力，大打反中牌，還在國際間大組民主防疫連線，早已看穿川普伎倆的歐盟與日本並不隨之起舞。

只有民進黨主政下的台灣，跟著川普在全球衝鋒陷陣、大打防疫外交，把防疫當成是加入世衛組織的敲門磚，最後卻發現川普主政下的美國，連提案都沒有，如今，在對川普反中政策亦步亦趨的台灣，卻被川普直指特別不對他的胃口，這對口口聲聲說「現今是台美關係有史以來最好時刻」的民進黨來說，猶如是熱臉貼冷屁股。

其實，波頓這本書新書，正是對民進黨親美政策的最好警訊，一掌打醒夢中人，過去大家都說台灣是美國的棋子，如今卻淪為筆尖，政府應該要擺脫過去對美一邊的政策，更不要被川普給綁架，而把所有籌碼都寄託在共和黨身上，回到過去美中平衡政策的正軌，也回到在美國兩黨不選邊的政策。

只是，在川普民調遠遠落後於民主黨拜登的現在，台灣還要成為川普簽字筆上的那個筆尖嗎？

川普 民進黨 反中

延伸閱讀

川普反移民再受挫 廢「追夢人計畫」最高院裁違法

不滿川普處理種族議題方式 非裔女助卿辭職

反擊波頓新書爆料 納瓦羅：如同前情人的色情復仇

川普為何那麼討厭梅克爾？只因跨不過歐巴馬心魔

相關新聞

臉書發文「逆時中」 陳佩琪：全都是我自己的意志

台北市長柯文哲的太太陳佩琪，日前因在臉書發文，內容被認為是「逆時中」，且被質疑是柯文哲授意，對此，上午她接受POP Ra...

陳菊市長任內監院有58案 國民黨團：被告兼法院院長？

總統府前秘書長陳菊將被提名為監察院院長，國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，高雄市現在在監察院有58案，包括3件彈劾、3...

罷免王浩宇民眾黨不缺席？柯文哲：高虹安的個人意見

前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，各地罷免潮興起，桃園市議員王浩宇也在藍營以及韓粉號召支持者的罷免名單中，台灣民眾黨立委高虹...

法律智財專業 王美花打破經長傳統

王美花即將成為繼宗才怡、何美玥之後的第三位女性經長，在包山包海、一片陽剛之氣的經濟部中特別醒目。智慧局出身的她，一路從基...

【重磅快評】川普筆尖上的台灣 一掌打醒夢中人了嗎？

美國前國家安全顧問波頓的新書中，形容川普以簽字筆尖及辦公桌，比喻台灣與中國大陸重要性之懸殊，雖然兩岸實力大小差距人盡皆知...

陳菊掌監察院怕不怕被下手？柯文哲呵呵笑：習慣了

總統府今日下午將公布監委名單，預計將由前總統府秘書長陳菊出任監察院長，議員王鴻薇今在市長專案報告中問柯文哲，陳菊合適嗎？...

國民黨兩岸新論述 肯定九二共識、中華民國應回聯合國

國民黨改革委員會今召開跨組大會，備受關注的兩岸論述組所提出的建議案中，肯定九二共識意識貢獻，未來對岸若想在九二共識基礎上...

國民黨改革 將嚴厲把關避免投機人士選前退黨選後入黨

國民黨改革委員會今開大會，組織改革小組代表呂學樟表示，未來將強化中央委員對不分區立委提名的同意權，只要中央委員投票時不同...

國民黨未來兩岸論述 推主權、民主、安全、雙贏4主軸

國民黨上午召開改革委員會跨組大會，確認改革委員會最後建議結論。備受關注的兩岸論述組部分，確定建議堅持中華民國主權、保障自...

援港專案沒明確流程？政院：專案不一樣無法一體適用

陸委會昨公布「香港人道援助關懷行動專案」，但今有民間團體提出三項具體訴求，包含「援助港人應訂明確流程」、「專案審查應有民...

民眾黨贊成陳菊任監察院長？柯文哲：不會投票

蔡英文總統昨天提出下屆監委名單，內定高雄市前市長陳菊出任監察院長。台北市長柯文哲上午赴議會專案報告，議員秦慧珠問柯文哲，...

國民黨改革財務 選總統先繳200萬

國民黨改革委員會今開大會，財務穩健小組代表曾銘宗表示，要開發黨中央小額募款APP，預計8月1日上線，並調整黨公職人員選舉...

熱門新聞

我新增新冠肺炎境外個案 原來是孟加拉夫妻同機客確診

向吳宗憲女兒求婚成功 朱立倫外甥帥氣外型、超狂背景曝光

新聞眼／黃健庭出走 一桃殺三士？

藍營誰能與陳其邁較勁？ 杜紫宸：柯志恩可上看80萬票

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

黃健庭將獲提名為監院副院長 國民黨：以違反考紀議處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。