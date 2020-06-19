【重磅快評】川普筆尖上的台灣 一掌打醒夢中人了嗎？

美國前國家安全顧問波頓的新書中，形容川普以簽字筆尖及辦公桌，比喻台灣與中國大陸重要性之懸殊，雖然兩岸實力大小差距人盡皆知，但是，對民進黨政府來說，由他們眼中「力挺」台灣不遺餘力的川普口中說出這句話，更是格外的不是滋味。

從過去以來，台灣的對美外交一直是以「美國」為主體，絕少捲入民主黨與共和黨的路線之爭，這是力保任何政黨上台，美國政府對台灣的承諾不會有所改變，然而，自從川普上台之後，也許是被「川蔡熱線」通話沖昏了頭，也許是被川普一連串嚴厲抨擊中國大陸的言語蒙蔽了眼睛，這讓民進黨誤以為川普與民進黨具有共同的反中基因。

於是台灣便緊緊跟隨著川普的反中路線，成為川普反中聯盟的急先鋒，如今卻從「友台」波頓的新書中發現，川普為了續任總統，大讚習近平是中國歷史上最偉大的領袖，而台灣卻還在期待習近平政權的垮台。

川普是個不折不扣的商人，在他主政下的美國，早已不是過去捍衛民主體制的世界警察，而是一個錙銖必較、反覆無常的生意人，他為了要掩飾其控制國內疫情的不力，大打反中牌，還在國際間大組民主防疫連線，早已看穿川普伎倆的歐盟與日本並不隨之起舞。

只有民進黨主政下的台灣，跟著川普在全球衝鋒陷陣、大打防疫外交，把防疫當成是加入世衛組織的敲門磚，最後卻發現川普主政下的美國，連提案都沒有，如今，在對川普反中政策亦步亦趨的台灣，卻被川普直指特別不對他的胃口，這對口口聲聲說「現今是台美關係有史以來最好時刻」的民進黨來說，猶如是熱臉貼冷屁股。

其實，波頓這本書新書，正是對民進黨親美政策的最好警訊，一掌打醒夢中人，過去大家都說台灣是美國的棋子，如今卻淪為筆尖，政府應該要擺脫過去對美一邊的政策，更不要被川普給綁架，而把所有籌碼都寄託在共和黨身上，回到過去美中平衡政策的正軌，也回到在美國兩黨不選邊的政策。

只是，在川普民調遠遠落後於民主黨拜登的現在，台灣還要成為川普簽字筆上的那個筆尖嗎？