罷免王浩宇民眾黨不缺席？柯文哲：高虹安的個人意見

前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，各地罷免潮興起，桃園市議員王浩宇也在藍營以及韓粉號召支持者的罷免名單中，台灣民眾黨立委高虹安，日前公開表示罷免王浩宇「民眾黨不會缺席」。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今答詢，高虹安的話是個人意見，民眾黨很少有共同立場。

台北市議會今舉行市長專案報告，議員梁文傑提及高虹安日前針對王浩宇罷免案表態，表示「民眾黨不會缺席」，是否代表民眾黨意見？

柯文哲答詢，民眾黨多元開放，不會禁止某人講哪句話，都滿自由的。梁文傑再追問，罷免王浩宇是民眾黨立場嗎？柯則表示，這裡是台北市議會，不用回答桃園市議員的事情。

梁文傑再追問，但陳菊即將出任監察院長的議題，你都有回答，還說民眾黨不會投票贊成。柯則改口表示，我主張三權分立，監察院、考試院廢掉算了。

梁文傑再次提問高虹安說法是否代表民眾黨意見，「藍白合作」對付民進黨這樣嗎？柯文哲表示，高虹安講的話是代表個人立場，但民眾黨立場多元，其他人會不會支持就不一定，按照議案有不同合作對象，沒說一定要站在哪邊，而且時間還早，時間到再講

梁文傑表示，很多網友關心，罷韓前夕民眾檔說保持中立，現在韓國瑜被罷免，民眾黨又跳出來說要罷掉挺「罷韓」的王浩宇。