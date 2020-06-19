陳菊掌監察院怕不怕被下手？柯文哲呵呵笑：習慣了

總統府今日下午將公布監委名單，預計將由前總統府秘書長陳菊出任監察院長，議員王鴻薇今在市長專案報告中問柯文哲，陳菊合適嗎？柯呵呵笑「誰提名的就誰負責」，王追問柯會不會擔心被監院下手？柯文哲表示，擔心也沒用，他也習慣了，以前就是（監察院）把我彈劾，我才去選台北市長。

王鴻薇再追問柯有沒有心理準備？柯文哲表示，時代在進步，但個人主張三權分立。王認為，當年陳師孟當監察院副院長，他個人政治立場鮮明，對司法人員展開追殺，這種恣意妄為、荒唐，監察院通通都看過。

王鴻薇表示，陳菊政治性格不會比陳師孟小，但陳菊手腕一定比陳師孟高明，2022年地方選舉就要到了，陳菊過去是輔選大將，未來監察院可能會被當成「輔選院」，過去柯批評陳菊那麼多，到底會不會擔心？柯文哲表示「擔心也沒有用」。