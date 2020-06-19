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國民黨兩岸新論述 肯定九二共識、中華民國應回聯合國

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨上午召開改革委員會全體會議。 記者曾吉松／攝影
國民黨上午召開改革委員會全體會議。 記者曾吉松／攝影

國民黨改革委員會今召開跨組大會，備受關注的兩岸論述組所提出的建議案中，肯定九二共識意識貢獻，未來對岸若想在九二共識基礎上讓兩岸和平發展，應尊重中華民國是一個主權國家事實，「沒有中華民國，就沒有九二共識」。

兩岸論述組建議案表示，唯有本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重新開啟兩岸官方對話。

建議案中也提到，中華民國國際空間長期受壓迫，已構成兩岸間難以翻越的政治藩籬，傷害台灣人民情感；屹立台澎金馬的中華民國政府不應被拒於聯合國門外，應爭取恢復中華民國在聯合國與其他國際組織合理地位。

國民黨改委會兩岸論述組對國民黨改革提出堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先與創造雙贏共享繁榮四支柱原則，建議爭取重返聯合國、推動兩岸人權協議、海峽兩岸意外防止機制與行為準則、兩岸監督條例立法。

建議案中表示，國民黨願為和平進一切努力，但絕不為和平屈膝投降；唯有中華民國能恢復在國際組織合理地位，自由民主人權價值成兩岸交往規範，當戰爭威脅遠離台灣，當兩岸經貿成果全民共享，兩岸才具備徹底解決長久對立條件。

國民黨上午召開改革委員會全體會議，主席江啟臣出席。 記者曾吉松／攝影
國民黨上午召開改革委員會全體會議，主席江啟臣出席。 記者曾吉松／攝影

國民黨上午召開改革委員會全體會議，主席江啟臣出席。 記者曾吉松／攝影
國民黨上午召開改革委員會全體會議，主席江啟臣出席。 記者曾吉松／攝影

中華民國 國民黨 聯合國

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