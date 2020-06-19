國民黨改革 將嚴厲把關避免投機人士選前退黨選後入黨

國民黨改革委員會今開大會，組織改革小組代表呂學樟表示，未來將強化中央委員對不分區立委提名的同意權，只要中央委員投票時不同意票比同意票多就要處理，也建議黨中央研議黨內公職人員評鑑機制，提升國民黨民意代表的問政表現。

呂學樟說，未來在黨的權力結構要精簡化，組織要扁平化，新增納入對鄉鎮市長與縣市議員層級以上之民意代表的保障，名額從40%提升到50%，中常委任期設限，連選得連任一屆，杜絕「萬年中常委」的惡名。

呂學樟說，將強化中央委員對不分區立委提名同意權，不然每次全代會開會時，雖然投票結果是不同意票比同意票多，但因為沒有到二分之一的門檻，所以還是提名，未來將調整同意權，只要不同意票多於同意票就要處理。

呂學樟說，將廢除參選主席和黨代表的連署規定，降低黨員參選黨職門檻，精簡中央委員和黨代表人數，選任黨代表人數從1535人減少至1041人，但為了加強和地方聯繫，368個鄉鎮市區至少都要有一名黨代表，以後不再區分黃復興黨部跟縣市黨部黨代表，增進黨內團結。

呂學樟說，黃復興黨部目前沒有限定名額，以前超過一定年齡就不需要繳黨費，將來還是要繳，讓黨籍跟黨權分開，要投票前要先繳黨費，未來一體適用；此外，將增設數位科技長，利用多元管道和青年對話，強化空戰能力，並設立退伍軍人委員會，讓退伍軍人的服務照顧更完善，提升國際事務部跟大陸事務部位階、建立美日重要聯絡窗口，強化對僑胞台商服務。

呂學樟說，為了強化國民黨籍民意代表問政表現，建議黨中央研議黨內公職人員評鑑機制，也建議針對自願退黨同志，研擬更為嚴格的回復黨籍規範，從嚴把關，避免少數人士遊走不同政黨之間投機，甚至惡意攻擊國民黨。