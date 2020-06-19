國民黨未來兩岸論述 推主權、民主、安全、雙贏4主軸

國民黨上午召開改革委員會跨組大會，確認改革委員會最後建議結論。備受關注的兩岸論述組部分，確定建議堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先與創造雙贏共享繁榮4原則。

組織改革組部分，重整黨內黨內權力結構上，明訂中常委連選得連任一屆，每屆任期則由目前2年延長為4任；每1200名黨員配置一席黨代表，選任代表員額數由由1535席調降為1041席，並保障368個鄉鎮市區每區至少1席。

黨務組織上，落實「決策結構內造化」目標，新增納入對鄉鎮市長與縣市議員層級以上民代保障，名額為50%；增設黨內一級單位「退伍軍人委員會」，增設數位科技長。被詬病許久的不分區立委提名，也修正為中央委員同意權過半同意。

青年參與組部分，未來不分區立委34人名單中，每5名要有一名40歲以下具專業領域專長青年；縣市議員提名機制採「雙軌並行制」，提供初次參選新人更多的機會與保障，加速黨公職流動；深化前主席洪秀柱時代推出的「武林計畫」。

此外，地方黨部將轉型為地方智庫，並強化黨數位行銷以及重要議題論述的能力。

財務穩健組部分，短期目標（109年12月底前），透過落實履行黨公職募款責任額、小額募款，「達成收支平衡，不再新增債務」；活化黨史館庫藏文物，有效利用智慧財產權，挹注財源與收益等。

中期目標（110年1月至111年12月底），透過調漲黨費每年500元、調整黨公職募款責任額、節省辦公室租金支出、各黨部組織改造，達到「收支平衡並籌措部分黨務發展費用」。長期目標（112年以後）預期達成「維持長期收支平衡，以利本黨永續經營。」

黨主席江啟臣開幕致詞時表示，他會以改委會建議為基礎擘畫黨未來改革藍圖，未來2個月內下鄉到各縣市座談，傾聽各地基層黨員對黨改革期許，之後再透過修改政綱、黨章或發表宣言等方式送中常會、全代會通過後落實。

江啟臣說，今天他心中有個數字是103，是他就任黨主席第103天，他每天都在數日子，當兵數饅頭，現在重頭開始數日子；百年政黨要進行改革工作千頭萬緒，需要時間，但時間不夠，每天都在跟時間賽跑。

江啟臣表示，面對眼前困難與挑戰，國民黨時間真的不多，但步伐不能亂；今天是改革委員會最後一場，但卻是黨改革重要起步，希望國民黨改革成功，這樣才能讓中華民國與台灣進一步壯大。