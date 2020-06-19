快訊

中橫便道22.5K坍方全線中斷今搶通 中午12時起恢復通行

野村樂觀看聯發科打破「周期魔咒」 目標價喊上700元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨未來兩岸論述 推主權、民主、安全、雙贏4主軸

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片

國民黨上午召開改革委員會跨組大會，確認改革委員會最後建議結論。備受關注的兩岸論述組部分，確定建議堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先與創造雙贏共享繁榮4原則。

組織改革組部分，重整黨內黨內權力結構上，明訂中常委連選得連任一屆，每屆任期則由目前2年延長為4任；每1200名黨員配置一席黨代表，選任代表員額數由由1535席調降為1041席，並保障368個鄉鎮市區每區至少1席。

黨務組織上，落實「決策結構內造化」目標，新增納入對鄉鎮市長與縣市議員層級以上民代保障，名額為50%；增設黨內一級單位「退伍軍人委員會」，增設數位科技長。被詬病許久的不分區立委提名，也修正為中央委員同意權過半同意。

青年參與組部分，未來不分區立委34人名單中，每5名要有一名40歲以下具專業領域專長青年；縣市議員提名機制採「雙軌並行制」，提供初次參選新人更多的機會與保障，加速黨公職流動；深化前主席洪秀柱時代推出的「武林計畫」。

此外，地方黨部將轉型為地方智庫，並強化黨數位行銷以及重要議題論述的能力。

財務穩健組部分，短期目標（109年12月底前），透過落實履行黨公職募款責任額、小額募款，「達成收支平衡，不再新增債務」；活化黨史館庫藏文物，有效利用智慧財產權，挹注財源與收益等。

中期目標（110年1月至111年12月底），透過調漲黨費每年500元、調整黨公職募款責任額、節省辦公室租金支出、各黨部組織改造，達到「收支平衡並籌措部分黨務發展費用」。長期目標（112年以後）預期達成「維持長期收支平衡，以利本黨永續經營。」

黨主席江啟臣開幕致詞時表示，他會以改委會建議為基礎擘畫黨未來改革藍圖，未來2個月內下鄉到各縣市座談，傾聽各地基層黨員對黨改革期許，之後再透過修改政綱、黨章或發表宣言等方式送中常會、全代會通過後落實。

江啟臣說，今天他心中有個數字是103，是他就任黨主席第103天，他每天都在數日子，當兵數饅頭，現在重頭開始數日子；百年政黨要進行改革工作千頭萬緒，需要時間，但時間不夠，每天都在跟時間賽跑。

江啟臣表示，面對眼前困難與挑戰，國民黨時間真的不多，但步伐不能亂；今天是改革委員會最後一場，但卻是黨改革重要起步，希望國民黨改革成功，這樣才能讓中華民國與台灣進一步壯大。

江啟臣 募款 國民黨

延伸閱讀

新聞眼／黃健庭出走 一桃殺三士？

黃健庭將獲提名為監院副院長 國民黨：以違反考紀議處

國民黨改革結論19日出爐 兩岸新論述備受關注

國民黨傳防朱聯盟？朱立倫：房租要問房東啊

相關新聞

國民黨改革 將嚴厲把關避免投機人士選前退黨選後入黨

國民黨改革委員會今開大會，組織改革小組代表呂學樟表示，未來將強化中央委員對不分區立委提名的同意權，只要中央委員投票時不同...

陳菊掌監察院怕不怕被下手？柯文哲呵呵笑：習慣了

總統府今日下午將公布監委名單，預計將由前總統府秘書長陳菊出任監察院長，議員王鴻薇今在市長專案報告中問柯文哲，陳菊合適嗎？...

國民黨兩岸新論述 肯定九二共識、中華民國應回聯合國

國民黨改革委員會今召開跨組大會，備受關注的兩岸論述組所提出的建議案中，肯定九二共識意識貢獻，未來對岸若想在九二共識基礎上...

國民黨未來兩岸論述 推主權、民主、安全、雙贏4主軸

國民黨上午召開改革委員會跨組大會，確認改革委員會最後建議結論。備受關注的兩岸論述組部分，確定建議堅持中華民國主權、保障自...

援港專案沒明確流程？政院：專案不一樣無法一體適用

陸委會昨公布「香港人道援助關懷行動專案」，但今有民間團體提出三項具體訴求，包含「援助港人應訂明確流程」、「專案審查應有民...

民眾黨贊成陳菊任監察院長？柯文哲：不會投票

蔡英文總統昨天提出下屆監委名單，內定高雄市前市長陳菊出任監察院長。台北市長柯文哲上午赴議會專案報告，議員秦慧珠問柯文哲，...

國民黨改革財務 選總統先繳200萬

國民黨改革委員會今開大會，財務穩健小組代表曾銘宗表示，要開發黨中央小額募款APP，預計8月1日上線，並調整黨公職人員選舉...

曾猶豫王美花接經濟部？ 政院：與夫婿是誰沒關係

行政院發言人丁怡銘今舉行記者會表示，新任副院長由經濟部長沈榮津升任，經濟部次長王美花則將接任部長。由於王美花夫婿是國安會...

影／民團籲：港人援助專案審查及執行監督 應有民間代表

針對昨天陸委會公布「香港人道援助關懷行動專案」之具體內容，包括香港邊城青年、經濟民主連合、台灣人權促進會、民間司法改革基...

口罩國家隊有功 沈榮津接行政院副院長

行政院前副院長陳其邁投入高雄市長補選，請辭也已生效，行政院長蘇貞昌昨下午已完成人事徵詢，發言人丁怡銘今舉行記者會表示，新...

政院核定 駐法副代表古文劍調任駐海地大使

懸缺數月的海地大使新任人選確定，行政院18日核定，駐法國副代表古文劍調任駐海地大使。

國民黨兩岸新論述列十要點 盼打破統獨走出第三條路

國民黨改革委員會兩岸小組歷經多次開會，初步達成新論述共識，並歸類為十個要點方向。肯定九二共識貢獻，拒絕一國兩制，強調兩岸...

熱門新聞

我新增新冠肺炎境外個案 原來是孟加拉夫妻同機客確診

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

新聞眼／黃健庭出走 一桃殺三士？

黃健庭將獲提名為監院副院長 國民黨：以違反考紀議處

向吳宗憲女兒求婚成功 朱立倫外甥帥氣外型、超狂背景曝光

藍營誰能與陳其邁較勁？ 杜紫宸：柯志恩可上看80萬票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。