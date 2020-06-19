民眾黨贊成陳菊任監察院長？柯文哲：不會投票

蔡英文總統昨天提出下屆監委名單，內定高雄市前市長陳菊出任監察院長。台北市長柯文哲上午赴議會專案報告，議員秦慧珠問柯文哲，監察院長應該是高風亮節，陳菊可以做所有公務員的表率嗎？柯文哲沉默不答，秦慧珠追問，民眾黨在立法院會投票同意嗎？柯文哲說，不會，不會投。

秦慧珠說，監察院最近針對高雄氣爆案對高雄市政府提出糾正，主因是市府未將40多億民間捐款悉心用於災民救助，卻挪作其他行政事務費用，陳菊任內還有慶富案，也有很多問題，但監察院長應該是高風亮節，足以做柯文哲等全國公務員的表率，但陳菊可以嗎？柯文哲沉默未答。

秦慧珠說，「你賴皮不答沒關係」，柯文哲才開口說，他無法替蔡英文回答問題，自己提名要自己負責，且這是國政，和市政無關。秦慧珠追問，民眾黨會投票嗎？柯說，不會，不會投。且他主張三權分立的人，認為監察院和考試院都應該廢掉。

秦慧珠再問，若國民黨提名新北市長侯友宜的哥哥侯明峰選高雄市長，會不會支持？民眾黨會不會派人選？柯文哲說，太倉促了，至於會不會派蔡壁如去？柯說，不會讓她去選，24日還早。