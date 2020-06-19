國民黨改革財務 選總統先繳200萬

國民黨改革委員會今開大會，財務穩健小組代表曾銘宗表示，要開發黨中央小額募款APP，預計8月1日上線，並調整黨公職人員選舉候選人提名作業費用，總統選舉領表登記費新增為200萬元，直轄市長從10萬元提升到50萬元，未來也要引進流動辦公室的概念，製作共享辦公室APP，有效運用空間。

曾銘宗表示，財務穩健小組歷經六次開會討論，最後決定短期、中期和長期目標。

曾銘宗說，短期目標鎖定今年，目標是收支平衡，不再新增債務，要確實落實旅行黨公職募款責任額，目標達成率7成以上，黨中央和地方黨部持續縮減租金支出，另外持續進行和黨產會的法律訴訟，也將視不當黨產條例的釋憲結果調整策略。

曾銘宗說，將調整繳納黨費標準，每人每年新台幣500元，修改免繳黨費的標準，學生、低收入戶免繳黨費，年滿65歲並具40年以上黨齡者未來也要繳黨費，修改黨公職的募款責任額相關規定，中評委等人募款建議改為鼓勵性質，經催繳仍不履行募款責任額累積達兩年者停權。