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曾猶豫王美花接經濟部？ 政院：與夫婿是誰沒關係

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
經濟部長王美花。圖／行政院提供
經濟部長王美花。圖／行政院提供

行政院發言人丁怡銘今舉行記者會表示，新任副院長由經濟部沈榮津升任，經濟部次長王美花則將接任部長。由於王美花夫婿是國安會秘書長顧立雄，外傳政院一度考量王美花的職務，丁怡銘也澄清，王美花久任公職，與夫婿是誰沒有關係，且過去顧立雄擔任金管會主委時，兩人也同時在公職為民服務，沒有問題。

丁怡銘表示，院長蘇貞昌一向拔擢久任公職的優秀公務員，希望這次沈榮津跟王美花持續為有政府會做事的行政團隊服務，為新冠肺炎疫情後的台灣經濟復甦貢獻所長；兩人預計訂於明補班日交接。

沈榮津為民國40年7月27日出生，學歷為國立台北科技大學商業自動化與管理研究所碩士；曾任經濟部部長、經濟部政務次長、常務次長、主任秘書、工業局局長、副局長、組長副組長、科長、加工出口區管理處處長以及經濟部參事兼中部辦公室主任。

丁怡銘說，沈榮津在經濟部服務38年，可以說是一生都是經濟部人，從106年8月上任以來，推動產業創新、能源轉型、協助廠商分散佈局，今年初除了組成國家隊成功抗疫，也努力解決五缺為廠商奔走、面對美中貿易戰供應鏈重組契機，以及推動投資台灣三大方案已經破兆，帶來8.6萬人的工作機會。

丁怡銘表示，沈榮津在新冠肺炎初期就成立口罩國家隊，組成口罩製造商法人、召集工具機廠商，加速組裝60台口罩機，讓台灣口罩產量從每日188萬片，演變為現在每日2000萬片，各國為口罩不足所苦，台灣可以上網預購、不用排隊就能買到，還行有餘力援助外國友人，沈榮津功不可沒。希望沈榮津對業界嫻熟以及對經濟領域長期的耕耘可以成為有政府拚經濟的最佳助手。

經濟部長一職則由王美花升任，丁怡銘表示，王美花在經濟部39年，還比沈榮津多一年，對經濟部業務熟悉，其中在智財局18年是這方面專家，民國105年接任次長至今，推動國內外事務也輔佐沈榮津。

王美花學歷為台灣大學法律系學士，曾任經濟部政務次長、常務次長、智慧財產局局長、副局長等職務。

丁怡銘說，王美花是法律人，對產業法規調整有獨到想法跟見解，完成公司法等修訂，完善經營環境、健全法規，對國家整體經濟產業發展有重大貢獻，今年初疫情，經濟部負責生產防疫物資，王美花負擔指揮中心物資組組長，對政府有卓越貢獻。

丁怡銘表示，王美花負責國際經貿合作，推動新南向，美台、台歐盟經貿諮商，受邀在歐洲議會和瑞典議會演講，多次組成招商團隊和攬才團，督導台商回國，赴國外接洽案源，為國內投資注入新量能。

由於王美花夫婿是國安會秘書長顧立雄，外傳政院一度考量王美花的職務，丁怡銘今也澄清，王美花久任公職，與夫婿是誰沒有關係，且過去顧立雄擔任金管會主委時，兩人也同時在公職為民服務，沒有問題。

行政院副院長沈榮津。圖／行政院提供
行政院副院長沈榮津。圖／行政院提供

王美花 丁怡銘 經濟部 沈榮津

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