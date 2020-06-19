快訊

通姦除罪的積極意義 在「性解放」中追求自由與平等

向吳宗憲女兒求婚成功 朱立倫外甥超狂背景曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院核定 駐法副代表古文劍調任駐海地大使

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
駐法國副代表古文劍。圖/取自駐法國代表處網站
駐法國副代表古文劍。圖/取自駐法國代表處網站

懸缺數月的海地大使新任人選確定，行政院18日核定，駐法國副代表古文劍調任駐海地大使。

海地媒體3月時報導，海地外交部長Claude Joseph表示，當時的駐海地大使劉邦治在一個「小事件」後被取代，之後有消息指出，所謂的小事件，是劉邦治在和海地總統摩依士討論事情的過程中發生激烈口角。

劉邦治當時在報導刊登前就已返國，外交部表示劉邦治是因公返國，按照外交部時程回國報告，也走外交禮遇通道，知情人士透露外交部內部認為劉邦治對摩依士並無不敬，只是秉持政府立場和對方交涉；劉邦治返國後，大使館由參事蕭乃丞、公使辛繼志先後擔任臨時代辦負責。

古文劍曾任駐法國代表處業務組長、外交部秘書處副處長、外交部禮賓司科長，曾和前駐法國代表呂慶龍一同籌備設立我駐日內瓦辦事處。

外交部 海地 法國

延伸閱讀

陳其邁畢業 政院明開記者會沈榮津可望接任

揮別政院就戰鬥位置 盼2個月後以市長身分出席院會

龐培歐楊潔篪夏威夷會面 外交部：事前了解相關情形

共諜案 外交部：沒有人員遭約談或移送調查

相關新聞

口罩國家隊有功 沈榮津接行政院副院長

行政院前副院長陳其邁投入高雄市長補選，請辭也已生效，行政院長蘇貞昌昨下午已完成人事徵詢，發言人丁怡銘今舉行記者會表示，新...

國民黨兩岸新論述列十要點 盼打破統獨走出第三條路

國民黨改革委員會兩岸小組歷經多次開會，初步達成新論述共識，並歸類為十個要點方向。肯定九二共識貢獻，拒絕一國兩制，強調兩岸...

曾猶豫王美花接經濟部？ 政院：與夫婿是誰沒關係

行政院發言人丁怡銘今舉行記者會表示，新任副院長由經濟部長沈榮津升任，經濟部次長王美花則將接任部長。由於王美花夫婿是國安會...

國民黨改革財務 選總統先繳200萬

國民黨改革委員會今開大會，財務穩健小組代表曾銘宗表示，要開發黨中央小額募款APP，預計8月1日上線，並調整黨公職人員選舉...

黃健庭獲蔡提名任監院副院長？藍：劍指台東縣長

今天下午3點總統蔡英文將提名國民黨籍台東縣前縣長黃健庭出任監察院副院長，政壇人士分析除拿黃的好形象粉飾陳菊的爭議性，另一...

影／民團籲：港人援助專案審查及執行監督應有民間代表

針對昨天陸委會公布「香港人道援助關懷行動專案」之具體內容，包括香港邊城青年、經濟民主連合、台灣人權促進會、民間司法改革基...

政院核定 駐法副代表古文劍調任駐海地大使

懸缺數月的海地大使新任人選確定，行政院18日核定，駐法國副代表古文劍調任駐海地大使。

今提兩岸新論述 藍籲對岸正視中華民國存在事實

國民黨改革委員會今開大會，確定組織改造等四面向改革結論，其中兩岸論述是否延續九二共識受關注。知情人士說，新論述將從「主權...

罷免案領銜人、被罷免人 可收政治獻金

高雄市前市長韓國瑜被罷免後，內政部昨天通過「政治獻金法」修正草案，增列罷免案領銜人及被罷免人，可在領銜人領取第二階段連署...

陸正案 監委促重啟調查

監委高涌誠昨天說明「邱和順案」調查報告，他懷疑一九八九年「古井童屍命案」與一九八七年「陸正案」有關。高涌誠指出，邱和順確...

蔡英文喊啟動「一條龍式」援港 這兩類人加速協助

陸委會今天正式公布香港人道援助關懷行動專案，蔡英文總統表示，7月1日開始台港服務交流辦公室就會正式成立，對於港人移居來台...

【即時短評】在現實與激情間 政府的援港方案選擇前者

陸委會今天公布「香港人道援助關懷行動專案」，該專案除了協助來台的抗爭者庇護外，還包含對來台就學、就業、投資創業與跨國企業...

熱門新聞

我新增新冠肺炎境外個案 原來是孟加拉夫妻同機客確診

府方公布七位監委名單 蔡總統提名陳菊為監察院長

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

黃健庭將獲提名為監院副院長 國民黨：以違反考紀議處

新聞眼／黃健庭出走 一桃殺三士？

高醫院長侯明鋒卸任 被拱是高雄市長補選黑馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。