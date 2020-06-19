政院核定 駐法副代表古文劍調任駐海地大使

懸缺數月的海地大使新任人選確定，行政院18日核定，駐法國副代表古文劍調任駐海地大使。

海地媒體3月時報導，海地外交部長Claude Joseph表示，當時的駐海地大使劉邦治在一個「小事件」後被取代，之後有消息指出，所謂的小事件，是劉邦治在和海地總統摩依士討論事情的過程中發生激烈口角。

劉邦治當時在報導刊登前就已返國，外交部表示劉邦治是因公返國，按照外交部時程回國報告，也走外交禮遇通道，知情人士透露外交部內部認為劉邦治對摩依士並無不敬，只是秉持政府立場和對方交涉；劉邦治返國後，大使館由參事蕭乃丞、公使辛繼志先後擔任臨時代辦負責。

古文劍曾任駐法國代表處業務組長、外交部秘書處副處長、外交部禮賓司科長，曾和前駐法國代表呂慶龍一同籌備設立我駐日內瓦辦事處。