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國民黨兩岸新論述列十要點 盼打破統獨走出第三條路

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片

國民黨改革委員會兩岸小組歷經多次開會，初步達成新論述共識，並歸類為十個要點方向。肯定九二共識貢獻，拒絕一國兩制，強調兩岸發展共識的前提，中國大陸必須先正視中華民國；台灣安全優先，願為和平盡一切努力，但絕不為和平屈膝投降，盼能打破僵局，走出統獨之外的第三條路。

兩岸論述要點如下：一、正面肯定九二共識的貢獻；二、拒絕一國兩制；三、沒有中華民國就沒有兩岸共識；四、民主人權是推動兩岸交流的根本或前提；五、推動兩岸人權協議；六、台灣安全優先，親美和陸；七、兩岸可訂立軍事防止意外機制；八、持續發展兩岸經貿；九、制定黨公職兩岸交流行為準則；十、一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路。

兩岸小組成員指出，「馬習會」就是九二共識的體現，讓兩岸得以首次對等、尊嚴地互動，民進黨做不到的事，國民黨做到了。日前選舉九二共識被汙名為一國兩制，小組成員則強調，國民黨自前總統蔣經國擔任國民黨主席開始便從未接受一國兩制。

而兩岸要發展出共識的前提就是中共必須先正視中華民國。小組成員認為，中共始終不正視中華民國，且片面更動、堆疊九二共識內涵，例如最近變成「共同謀求國家統一的九二共識」。

小組成員也強調，民主人權是推動兩岸交流的根本或前提，兩岸不能讓政治意識形態的對抗，侵害人民自由。並且應該進一步推動兩岸人權協議，讓雙方人民在交流時不會因為政治因素而提心吊膽，把兩岸關係還給兩岸人民。

國民黨長期主張台海和平，這次兩岸小組將新論述納入台灣安全優先，認為應打造一流軍隊，強化國防實力，親美又能與中共維持和平；並建議兩岸可考慮訂立軍事「防止意外機制」，止戈為武，重建互信。

發展兩岸經貿是國民黨過去的優勢，雖然現在兩岸關係冷凍讓經貿合作停滯不前，但兩岸小組成員認為應不畏譏讒，繼續在適當的監督機制下推動兩岸經貿，確保開放的成果為全民共享；為終結「買辦文化」，兩岸小組也制定黨公職兩岸交流行為準則，去除買辦形象、保障合法合理的交流。

「一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路」則是未來兩岸關係發展的主軸。兩岸小組成員認為，目前不可能統也不可能獨，或許有第三條路可走，這部分可以有許多想像，例如暫時擱置主權爭議，先在政治和經濟制度與治理方面良性競爭，再和平協商如何處理未來關係，可考慮類似歐盟或邦聯的設計。

九二共識 國民黨 一國兩制 馬習會

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