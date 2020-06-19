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今提兩岸新論述 藍籲對岸正視中華民國存在事實

聯合報 / 記者周志豪／台北報導
國民黨改革委員會相關結論預計19日出爐，吸引外界關注。 記者林伯東／攝影
國民黨改革委員會相關結論預計19日出爐，吸引外界關注。 記者林伯東／攝影

國民黨改革委員會今開大會，確定組織改造等四面向改革結論，其中兩岸論述是否延續九二共識受關注。知情人士說，新論述將從「主權」概念出發，籲對岸正視中華民國存在的事實，否則兩岸未來很難達成任何共識；兩岸論述有待凝聚共識，組改部分牽動黨內現有勢力消長，恐成今天會議討論的變數。

國民黨將提醒大陸，不應以反台獨之名箝制兩岸民間交流，逼台商等人士對兩岸議題表態，讓台灣人民在互動過程陷入恐懼；台灣民眾赴大陸交流，應積極尋求和平，不屈就任何政治意識形態之下。

與會人士提到，兩岸組改革委員會在討論兩岸新論述調整過程，也了解結論須兼顧社會外部框架期待與一個政黨對國家未來發展責任，前者涉及政策要經過選舉驗證，後者則須考慮美中與周邊國家安全問題，必須在其中取得折衷；兩岸新論述或口號，文字仍有調整的空間，不會死抱著或拋棄九二共識，黨內應理性討論。

國民黨前主席朱立倫昨成立「朱立倫倡議」網站，宣示成立藍軍大智庫，被黨內解讀是要布局明年黨主席。 記者胡經周／攝影
國民黨前主席朱立倫昨成立「朱立倫倡議」網站，宣示成立藍軍大智庫，被黨內解讀是要布局明年黨主席。 記者胡經周／攝影

在改革委員會結論出爐前，前主席朱立倫昨成立「朱立倫倡議」網站，宣示成立藍軍大智庫，被黨內解讀是要布局明年黨主席。朱立倫說，現在民眾關心的是要走出台灣共同價值，撕掉民進黨惡意貼的親中賣台標籤；國民黨已經夠小、夠慘，現在沒什麼好爭。

朱立倫 國民黨 九二共識

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