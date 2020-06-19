今提兩岸新論述 藍籲對岸正視中華民國存在事實

白宮前國安顧問波頓出新書，其中提到在總統川普眼中，台灣只是「筆尖」，中國大陸則是白宮內那張又大又硬的桌子。從波頓的視角，看清川普對兩岸、人權、香港等議題的真實態度，以為川普政府親台反中的一派人士，該被台灣之友波頓的話打醒了；清醒後，好好思考一下，如何避免讓台灣變成用完即丟的筆。

2020-06-18 18:15