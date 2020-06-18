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黃健庭將獲提名為監院副院長 國民黨：以違反考紀議處

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

總統府明天將公布監委提名名單，除總統府前秘書長陳菊預計將獲提名為監察院長外，國民黨籍台東縣前縣長黃健庭也確認將被提名為副院長，引發藍營騷動。國民黨文傳會主委王育敏晚間表示，黃做法已違反黨紀，將送考紀會盡快議處。

王育敏說，黃健庭此次人事案，是在確定接受其他政黨任命的政治職務後，並非是事先獲得黨同意；今天下午雖已主動向黨主席江啟臣說明，但只是「報告」，而非要取得黨允許，已違反黨章第36條第7項規定，屬違反黨紀案。

過去慣例，包含行政院前院長唐飛等人，加入民進黨政府或內閣後，多半僅以停權處分。王育敏說，黃健庭違反黨紀案後續懲處，尊重考紀會綜合整體情形後判斷，「沒有一定只會停權處分」。

至於黃健庭違反黨紀案處理時程，王育敏表示，由於個案受矚目程度高，考紀會會盡快議處，不會等到立院對監委行使人事同意權後再做處理。

黨務人士表示，黨對黃健庭栽培一直不遺餘力，江啟臣上任後，幾次黨務重要人事安排，都有徵詢黃健庭意願，這次高雄市長補選提名，黃也曾被列入討論，黃此次行為，對黨已造成重大傷害。

黨團總召林為洲則表示，黃健庭是國民黨內重要人才，台東縣長任內政績也獲肯定，站在肯定人才立場，對黃的選擇只能祝福，但站在黨的立場，仍感高度遺憾。

黃健庭 王育敏 考紀會

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