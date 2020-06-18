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監院副院長爆黑馬傳黃健庭接任 黃未接電話無法證實

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東縣即時報導
台東縣前縣長黃健庭傳聞將接任監察院副院長。圖/ 本報資料照片
台東縣前縣長黃健庭傳聞將接任監察院副院長。圖/ 本報資料照片

總統府預計明天公布監察院人事，傳出黃健庭就在總統蔡英文新提名的監察委員名單中，且內定為監察院副院長人選，不過，黃健庭至今晚一整晚都未接電話，也未回電，尚無法確定傳聞的真實性。

針對傳聞，黃健庭手機今天都關機，未接電話，也未回電；不過，政壇言之鑿鑿，至於黃健庭昔日親信則表示「如果消息正確就恭喜他」。

另一位過去深獲倚重的女秘書雖不願證實，但被記者問到「會不會打包跟著去台北」她則回應：「我孩子還小，不會去」語意中似透露玄機。

黃健庭1959年11月6日，美國加州聖塔克拉拉大學企管碩士。國民黨籍的黃健庭曾任一屆國大代表、三任立委及兩任台東縣長，他在縣長任內力推熱氣球及國際衝浪賽，將台東的觀光旅遊推上前所未有高峰，曾獲遠見雜誌多次五星級縣長評價，也是前鴻海董事長郭台銘去年參加總統選舉國民黨初選時的副總統人選口袋名單。日前也被國民黨中常會點名參加高雄市長補選的強棒。

黃健庭已故父親黃鏡鋒也曾任兩屆台東縣長，同時當過前糧食局長（現農糧署）、國民黨高雄黨部主任；黃健庭若證實被蔡英文提名為監察委員及兼副院長，將是繼台東縣前縣長陳建年之後，獲得民進黨重用的國民黨黨員。

總統大選後，黃健庭未被列入國民黨不分區立委，但仍然勤走基層，維持網路聲量，當時台東政壇就認為黃健庭有意再起，甚至傳聞黃健庭在為2024年的立委選舉鋪路。

黃健庭今年5月29日忽然請辭台東縣政府首席顧問，今年6月12日前往台北談事情，之後地方上就傳聞黃可能接任監察院副院長，但黃一直未對外證實。

黃健庭 台東 國民黨

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