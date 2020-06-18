二度參選高雄市長 陳其邁：人生有很多意外

「高雄是家鄉，更是我一生懸命的地方！」接受民進黨徵召參選高雄市長的陳其邁說，有機會再回來選高雄市長，「不只是贏的問題，而是要讓高雄更好。」

陳其邁請辭行政院副院長投入補選，今天上完最後一天班後搭高鐵回高雄，明天清晨就啟動參選模式，展開滿滿的選舉行程。

二度參選高雄市長，陳其邁說，「人生真的有很多意外。」2018年意氣風發參選市長，卻被韓國瑜的韓流旋風擊敗，他當時以為就此與高雄百里侯別過，不料後來進了行政院，今年遇上新冠肺炎疫情，學醫的他意外可發揮公衛專長，加入防疫國家隊，與前副總統陳建仁、衛福部長陳時中共同為防疫政策奉獻心力，從農曆除夕忙到現在都沒有休息。

韓國瑜出任市長1年5個月後被罷免，陳其邁說，「這又是另一個意外」。對於極有機會重返高雄市府，陳其邁說，只有「緊緊緊（台語：快快快）」，市民期待一位會做事的市長，他唯有像拚命三郎一樣不斷努力，才能讓高雄重開機。

陳其邁在2018年市長選情「開高走低」敗選後，很快收拾起失落的心情，調整策略、成功營造「暖男」形象，在臉書直播與愛貓「陳小米」互動影片，與文青音樂創作人合唱，不吝秀出被民進黨同僚形容為「很抱歉」的歌聲，陪年輕人喝咖啡等放下身段的親民舉動，與選前判若兩人，將市民惋惜聲轉化為支持聲量，聲勢逆轉直上。

陳其邁的政治生涯可謂千迴百折，在高雄市前市長謝長廷轉任行政院長後，當時總統陳水扁指派他出任代理市長，為參選高雄市長暖身。2005年卻因高捷泰勞暴動案，牽扯到其父陳哲男，陳菊請辭勞委會主委，陳其邁緊接著辭去代理市長，也斷了他當時競選高雄市長之路。

原本被看好的政壇金童黯然下台，遠走異鄉出國沈潛，他曾說，「我是死了一次再回來的人。」

這次投入市長補選，對陳而言，儼然是「王子復仇記」，韓國瑜讓民進黨執政2、30年的高雄綠地變藍天，丟失綠營江山的陳其邁要「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」。

不過，一年半前市民選擇了韓國瑜，是因綠營長期執政下，高雄經濟衰退讓市民害怕了再過苦日子，陳其邁想高票過關並非易事。

面對民意考驗及高市新系、英系和海派爭鋒，陳其邁務實說，「世上沒有穩當選的事，只有努力再努力」，派系之爭及政治紛擾已讓市民厭倦，高雄市民歷經市長選舉、總統大選、罷免投票已感政治疲乏 ，「市民望治心切，派系之爭已不是問題」，能實事求是，讓市政快速重上軌道，才是眼前最能獲得民心的事。

陳其邁一路從立委、高市代理市長、行政院政務委員、總統府副秘書長、民進黨副秘書長、不分區立委到副閣揆，他說，「我不是一個容易被困難、挫折擊倒的人，勇敢面對才是我的作風。」