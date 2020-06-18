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影／陳其邁：大林蒲遷村、橋頭園區、捷運補助將信守承諾

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院副院長陳其邁將投入高雄市長補選。記者賴于榛／攝影
行政院副院長陳其邁將投入高雄市長補選。記者賴于榛／攝影

行政院副院長陳其邁將投入高雄市長補選，今下班後搭乘高鐵直奔高雄，行政院秘書長李孟諺則特地送陳其邁到高鐵台北站。陳其邁搭車前受訪表示，這次將勤走基層，努力博得支持，也請李孟諺協助盯著高雄重大建設諸如大林蒲遷村、橋頭科學園區、捷運補助等等，「這不只是蔡總統蘇院長的承諾，也是我的承諾，一定會信守承諾。」

陳其邁表示，這次參選高雄市長，為了高雄美好未來一定要更努力，將勤走基層上山下海，努力博得支持，明天將先掃兩個市場，下午則是客廳會，盼向市民說明在一年多在行政院推動的政策，以及怎樣讓中央地方的政策可以無縫接軌，另外經濟政策將說明如何讓高雄轉型、年輕人回家，重大建設如期如質推動與重開機。

對於補選是否有信心，陳其邁說，這條路既漫長又曲折，也非常艱辛很多挑戰，但是對自己而言高雄是一生懸命的地方，將會用生命保證假如有機會，將有信心也有決心要把高雄建設成為一個大家永遠心愛的故鄉與國際現代化的城市。

陳其邁也透露，擔任副院長時，幾乎都有參加高雄重大建設的相關會議，早就都有交代清楚，這次離開也有請託李孟諺幫忙盯著，希望重大建設像是大林蒲遷村、橋頭科學園區、捷運補助等等都有承諾要做到，「這不只是蔡總統蘇院長的承諾，也是我的承諾，一定會信守承諾，對高雄的照顧只會增加不會減少。」

陳其邁也感謝這段時間跟自己是難兄難弟的李孟諺，還說兩人直到最後一刻都還在談口罩議題，非常感謝李孟諺；李孟諺則說，期待兩個月後，陳其邁能以高雄市長的身分回來參加院會，「成功返來。」閘門前，陳其邁最後突然請幕僚幫忙拿背包，轉身給李孟諺一個擁抱之後才離去。

閘門前，陳其邁最後突然請幕僚幫忙拿背包，轉身給李孟諺一個擁抱之後才離去。記者賴于榛／攝影
閘門前，陳其邁最後突然請幕僚幫忙拿背包，轉身給李孟諺一個擁抱之後才離去。記者賴于榛／攝影

陳其邁 李孟諺 行政院

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