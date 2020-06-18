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揮別政院就戰鬥位置 盼2個月後以市長身分出席院會

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛許正宏／高雄即時報導
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影

行政院副院長辭官返鄉投入高雄市長補選，他今天下午5點下班後，搭5點31分從台北直達左營的高鐵回高雄。行政院秘書長李孟諺送他到高鐵站，陳其邁笑說兩人是「難兄難弟」，合力完成許多任務，兩人擁抱道別，也相約2個月後，能以高雄市長身分參加行政院會再相見。

被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。陳其邁也談到，他希望能讓中央與地方政策接軌，讓高雄經濟更好，吸引年輕人回鄉發展，也會緊盯高雄重大建設期程，讓高雄能重開機，並加速向前。

辭官返鄉參選就戰鬥位置，19日轉換為選戰模式首日行程，將從早拚到晚，「操好操滿」展現決心。清晨6點安排到三民果菜市場，8點30分到鳳山肉豆公傳統市場，接著有客廳會、座談會等。

競選團隊幹部布局方面，菊系市議員高閔琳、海派市議員林智鴻將當發言人，傳聞時力市議員黃捷也在發言人群中，黃捷表示還在討論中。高閔琳說，雖然外界對民進黨內派系競合有很多想像，但包括代理市長、陳其邁競選團隊等，綠營從頭到尾都很團結，以大局為重，重點是獲得高雄市民的認同。

總幹事確定由趙天麟出任，主委是前副市長、菊系大將許立明，是派系整合後的戰鬥隊形。民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟說，這場選戰不只是陳其邁的選戰，也是高雄市重開機、重返榮耀的一戰，陳的戰隊將網羅跨黨派、跨區域人才。

被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。記者許正宏／攝影
被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
行政院副院長陳其邁辭官代表民進黨投入高雄市長補選，陳今天下午搭高鐵從台北回高雄，行政院秘書長李孟諺為他送行，兩人在高鐵台北站相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。記者許正宏／攝影
被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。記者許正宏／攝影
被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。記者許正宏／攝影
被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。記者許正宏／攝影
被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。記者許正宏／攝影
被問到對選戰是否有信心，陳其邁說，高雄是他一生懸命的地方，他將勤走基層，上山下海，努力獲得市民認同。記者許正宏／攝影

陳其邁 高雄市 行政院

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