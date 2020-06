曝我補助華府智庫金流 外交部力挺口譯哥戰智庫作者 　

昆西研究所(Quincy Institute)一篇「台灣對智庫的資助無所不在且鮮為人知」報導昨日宣稱,我駐美代表處(TECRO)金援華府五個智庫,藉此批評我國政府與華府智庫合作關係,外交部今天反駁表示,我國從未試圖干預華府智庫的學術自由,且相關預算都是公開透明,且受立法院監督。

這篇報導昨日披露我駐美代表處每年資助各智庫的「行情」,其中最大宗的知名的CSIS戰略與國際研究中心,報導宣稱2019年駐美代表處對該智庫投資高達50萬美元。而報導引起華府外交圈議論,我駐美代表處政治組長趙怡翔因此透過推特等社群媒體出面,指出文中繆誤,要求作者向代表處了解。

報導指稱,包括布魯金斯協會、美國進步中心、新美國安全中心戰略與國際研究中心及哈德森研究所,五個中心都曾披露來自我駐美代表處的捐助資金,但深埋在網站或年度報告中。

報導指稱,布魯金斯大學(Brookings)2019年年度報告中,可查閱到我駐美代表處為布魯金斯協會(Brookings Institution)提供25萬至49萬9999美元之間的收入。美國進步中心(the Center for American Progress)也在2019年「年度榮譽榜」中,披露自駐美代表處籌集5萬美元至9萬美元之間的資金。

此外,報導指出,新美國安全中心(the Center for a New American Security)在最近會計年度披露,自我駐美代表處獲得約10萬至24萬餘美元的資金。而2018年哈德森研究所(the Hudson Institute)從駐美代表處獲得超過10萬美元的收入。而知名的CSIS戰略與國際研究中心(the Center for Strategic and International Studies)我駐美代表處「投資」則超過50萬美元。

針對Quincy Institute撰文抨擊我國政府與華府智庫合作關係,外交部今天表示,該篇專文內容具高度針對性,觀點偏狹,忽略其他外國政府或機構也補助智庫撰擬政策性報告及辦理研討會的事實,其內容未經多方求證,有許多謬誤之處。

外交部舉例指出,文中誤指部分學者接受我國政府贊助發表友台專文;哈德遜研究所亞太安全講座Patrick Cronin即推文駁斥,他與布魯金斯研究院外交政策計畫講座何瑞恩(Ryan Hass)都沒有接受台灣政府贊助,其專文論述是基於美國的國家利益;戰略暨國際研究中心中國權力計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)也推文表示,該計畫發表的政策報告都詳列包括我國政府在內的資金來源,該篇專文未引用相關報告,卻以實為在亞洲集團(Asia Group)任職的唐偉康(Kurt Tong)大使所撰專文攻擊CSIS,顯見引述失據。

外交部表示,有關駐美國代表處政治組長趙怡翔指出該文章中的謬誤,並邀請作者與趙趙怡翔本人討論,該智庫在撰文時本即應負求證的責任,並聽取多方說法。外交部鼓勵該文作者秉持實事求是的精神,向我駐美代表處了解及深入交換意見,以了解事實全貌。

外交部說,我國政府與美國華府多家智庫都有合作關係,這些學術機構每年針對我國重要政策與政經發展、台美與兩岸關係進行研究計畫,有助美國外交政策研析及增進美方各界對我國政府政策立場的瞭解。我國從未試圖干預華府智庫的學術自由,且相關預算都是公開透明,且受立法院監督。