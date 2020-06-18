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社子島開發被監院發文糾正 北市府回應「尊重」

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
社子島開發案受注目，雖屢被居民抗爭，但台北市政府仍規劃，最快2022年12月公告區段徵收，意味市長柯文哲卸任之際啟動開發。圖／本報資料照
社子島開發案受注目，雖屢被居民抗爭，但台北市政府仍規劃，最快2022年12月公告區段徵收，意味市長柯文哲卸任之際啟動開發。圖／本報資料照

社子島開發案受注目，雖屢被居民抗爭，但台北市政府仍規劃，最快2022年12月公告區段徵收，意味市長柯文哲卸任之際啟動開發，不過，監察院認為未跟居民充分討論等，今天糾正北市府；對於遭監察院糾正、開發期程是否受影響？台北市地政局低調表示，目前無法預測，等收到監察院的來文，才能進一步回應。

台北市政府副發言人戴于文表示，北市府尊重監察院調查結果，針對監察委員糾正的內容，北市府都有積極的策進作為，對於監委的意見，北市府表示尊重。

戴于文也說，市長柯文哲上任至今，積極處理社子島的難題，希望能解決50年來累積的問題，除了聆聽在地居民的需求，配合都市計畫的戰略，也利用i-Voting的方式，落實全民參與的理念，未來也會加強與居民及各團體的溝通，讓社子島有新生的機會。

禁建長達半世紀的社子島，柯文哲任內透過i-Voting作，定調「生態社子島」構想，開發案流程分成4大項，除防洪計畫已向中央報核，都市計畫細計今年4月也闖關成功，僅剩下區段徵收計畫、環境影響評估。

北市府日前赴市議會專案報告，曝光社子島最新開發時程表，預計於2022年12月公告區徵，全案最快2023年動工、2036年完工，將長達13年之久。

不過，監察院今天糾正北市府，指規劃社子島開發方向，事先未和居民充分討論，開發方向i-Voting作業及居民安置計畫意願家戶訪查作業，均有不周；監察委員高涌誠也說重話，「不要搞到跟苗栗大埔一樣」。

監察院指出，2016年北市府舉辦i-Voting，發行社子島快報，卻列出運河社子島、生態社子島、咱們社子島、不開發等4選項，並在生態社子島的空格印製紅色投票章，涉有明示或誘導居民投票選擇。

針對被監察院糾正，台北市地政局副局長易立民表示，要等收到監察院的來文，才能進一步回應，監察院也要求北市府收到內容後，要在2個月內回覆改善作為，現在無法推估、預測，倒底開發期程會不會受影響。

易立民解釋，他不清楚誘導什麼，當時有投票範例，總要告訴民眾投票要蓋在哪，北市府挑一個中間位置的選項當作範例，很不巧剛好是生態社子島，最後投票結果也是生態生態社子島，這恐怕是誤解。

對於監委呼籲「不要搞到跟苗栗大埔一樣」，易立民坦言，有人反對區段徵收，但沒辦法說一定要做到100％同意，社子島才能開發下去，若要等到每人都同意的特定方式，那社子島開發就會遙遙無期。

社子島 北市 監察院

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