國民黨傳防朱聯盟？朱立倫：房租要問房東啊

高雄市長韓國瑜遭「高票」罷免重創國民黨中央領導威信，前主席朱立倫今成立「朱立倫倡議」網站要打造成未來藍軍大智庫，被解讀有意爭取黨主席寶座。朱下午表示，推藍軍大智庫，不是以個人的角度，而是希望台灣能夠走回主流價值。

外界解讀國民黨主席江啟臣與高雄市前市長韓國瑜系統已串聯，要組「防朱聯盟」抗衡。朱立倫說，「房租要問房東啊，我怎麼會知道」，但也表示，這些傳言應該都是謠言，沒有這回事。至於房東是否是江，朱澄清，沒有個人，那是玩笑話。

朱立倫說，大家用太狹隘的角度去看他成立網站的事，但現在民眾關心的是要走出台灣共同價值；從國民黨的角度，我們更關心22、24選舉能夠獲得更多支持，甚至贏回政權。

朱立倫說，國民黨已經夠小夠慘，現在沒什麼好爭，要爭的是台灣主流價值，讓台灣更好，國民黨獲得更多認同，要加速改革，撕掉民進黨惡意貼的親中賣台標籤，走回台灣主流價值，這就是他的目標。

朱立倫表示，大家要同心協力讓台灣、國民黨更好，如何能爭取更多支持，獲得更多民眾認同台灣共同價值，走回主流很重要。朱也肯定江啟臣努力，表示最近改革委員會也會有成果，大家應多給一點鼓勵，總是希望國民黨能夠過得更好。

對江啟臣昨天在拋黨產歸零，朱立倫說，黨內任何改革他都支持，最重要的是要獲得社會大眾更多的肯定。

朱立倫昨天提出警訊，表示擔心國民黨茶黨化。朱今補充，國民黨要加速改革，要快速撕掉民進黨惡意貼的親中賣台標籤，堅定社會主流價值，跟青年人站在一起，絕對不能走偏鋒，不能走民粹，變成茶黨，要回歸主流。

只是朱立倫昨天「茶黨」警示，仍被解讀是要切割韓粉，擔心國民黨變國瑜黨。朱說，不要用這樣的角度解讀他的主張，主張也跟個人完全無關，他只是覺得不要走民粹主義，台灣不要被民粹綁架，國民黨也不可以走偏鋒。

朱立倫表示，國民黨夠小夠慘，不要分什麼粉，都是中華民國粉，都是國民黨的支持者，藍軍只能愈走愈大，不能愈走愈小。