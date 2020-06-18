快訊

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部修法 罷免案領銜人及被罷免人可收政治獻金

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
為建立罷免活動經費募集機制，內政部於今部務會報通過「政治獻金法」修正草案，增列罷免案領銜人及被罷免人，可在領銜人領取第二階段連署人名冊之日起，收受政治獻金，並強化相關管理規範，使政治獻金能清楚呈現，公開透明。圖／ingimage
為建立罷免活動經費募集機制，內政部於今部務會報通過「政治獻金法」修正草案，增列罷免案領銜人及被罷免人，可在領銜人領取第二階段連署人名冊之日起，收受政治獻金，並強化相關管理規範，使政治獻金能清楚呈現，公開透明。圖／ingimage

為建立罷免活動經費募集機制，內政部於今部務會報通過「政治獻金法」修正草案，增列罷免案領銜人及被罷免人，可在領銜人領取第二階段連署人名冊之日起，收受政治獻金，並強化相關管理規範，使政治獻金能清楚呈現，公開透明。

現行政治獻金法規定，只有政黨可以收受罷免活動的政治獻金，但罷免活動主要是以罷免案提議人的領銜人及被罷免人為核心，內政部因此修法增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人比照擬參選人，也可募資。

為避免有心人士濫以罷免名義收受捐贈，這次修法特別規定須在罷免案提議人的領銜人完成第一階段徵求一定人數的提議，並經選舉委員會查對通過後，於領取第二階段連署人名冊之日起，才能收受政治獻金。

罷免案若經選舉委員會不予受理、宣告不成立或公告停止辦理者，應停止收受政治獻金，並在事實發生後3個月內申報會計報告書，將剩餘的政治獻金辦理繳庫。

過去曾發生總統、副總統擬參選人因未經具推薦資格的政黨提名，或提名後經該政黨廢止，且未申請為被連署人，或未完成連署等情事，已確定不得登記為總統、副總統候選人，卻仍持續收受政治獻金的不合理情形。

內政部表示，這次修法也明定有這種情事時，即應停止收受政治獻金，並依限申報會計報告書，及將剩餘的政治獻金辦理繳庫。

在配合政黨退場機制方面，內政部表示，這次修法增訂政黨解散或廢止備案時，由監察院廢止其專戶許可處分，原負責人應依限申報會計報告書，及將剩餘的政治獻金辦理繳庫。修正草案將陳報行政院審查後，將儘速送立法院審議。

政治獻金 罷免 內政部

延伸閱讀

罷韓案涉暴...除了石頭里長他嗆「良心被狗吃」也遭訴

租金補貼名額增加6萬戶 放寬設籍限制

內政部砸6年60億拚景觀改造 大型停車場將是反指標

高思博：綠衛兵退出促轉 用罷免綠惡劣民代展人民力量

相關新聞

影／隋棠發文揭女童遭侵犯 潘孟安：感謝吹哨者

藝人隋棠今年初到屏東縣Long stay，到國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，為孩子們宣導性侵害防治觀念與如何保護自己，...

曝我補助華府智庫金流 口譯哥戰智庫作者 外交部力挺　

昆西研究所（Quincy Institute）一篇「台灣對智庫的資助無所不在且鮮為人知」報導昨日宣稱，我駐美代表處（TE...

敬老愛心卡加碼 北市：振興次要 主要目的推無現金交易

台北市長柯文哲周六將宣布第三波振興加碼方案。台北市副秘書長陳志銘表示，目前第三波的加碼方式就是針對台北市45.7萬張敬老...

社子島開發被監院發文糾正 北市府回應「尊重」

社子島開發案受注目，雖屢被居民抗爭，但台北市政府仍規劃，最快2022年12月公告區段徵收，意味市長柯文哲卸任之際啟動開發...

補選人選 朱立倫：民眾關心國民黨有沒有不一樣的選擇

國民黨高雄市長補選人選難產，黨內盼有清新人選出線，國民黨前主席朱立倫下午受訪表示，這次選舉民進黨還是原本的民進黨，陳其邁...

談補選 朱立倫：民進黨還是民進黨、陳其邁還是陳其邁

國民黨高雄市長補選人選難產，黨內盼有清新人選出線，黨前主席朱立倫下午受訪也表示，這次選舉民進黨還原本的是民進黨，陳其邁還...

國民黨傳防朱聯盟？朱立倫：房租要問房東啊

高雄市長韓國瑜遭「高票」罷免重創國民黨中央領導威信，前主席朱立倫今成立「朱立倫倡議」網站要打造成未來藍軍大智庫，被解讀有...

內政部修法 罷免案領銜人及被罷免人可收政治獻金

為建立罷免活動經費募集機制，內政部於今部務會報通過「政治獻金法」修正草案，增列罷免案領銜人及被罷免人，可在領銜人領取第二...

被指是黨員「不倫戀」放消息者 蔡壁如否認並要求道歉

媒體人黃光芹日前於政論節目中表示，3月時民眾黨前中央委員張益贍及民眾黨前黨團助理蔡宜芳的不倫戀，消息源頭就是民眾黨立委蔡...

龐培歐楊潔篪夏威夷會面 外交部：事前了解相關情形

美國國務卿龐培歐和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷會面，外交部今天表示，外交部一向密切關注...

影／說好的陪審制呢？ 藍營與民團同聲砲轟蔡政府

立法院將於6月底召開臨時會，民進黨團擬將「國民參與刑事審判法」草案列入臨時會議程，有意要在臨時會上通過參審制，「陪審參審...

內政部砸6年60億拚景觀改造 大型停車場將是反指標

行政院會今通過「城鎮風貌及創生環境營造計畫(2021-2026年)」，未來6年將編列60億元經費，讓地方政府或鄉鎮市公所...

熱門新聞

韓國瑜63歲生日 今在雲林請昔日小內閣團隊聚餐

韓國瑜今63歲生日 許下這3個願望

韓團隊出征！曹桓榮po與韓合照：大家的心永遠在一起

我新增新冠肺炎境外個案 原來是孟加拉夫妻同機客確診

府方公布七位監委名單 蔡總統提名陳菊為監察院長

終證清白！挪威漁業部長：挪威鮭魚非北京市場病毒源頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。