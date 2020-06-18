被指是黨員「不倫戀」放消息者 蔡壁如否認並要求道歉

媒體人黃光芹日前於政論節目中表示，3月時民眾黨前中央委員張益贍及民眾黨前黨團助理蔡宜芳的不倫戀，消息源頭就是民眾黨立委蔡壁如。蔡壁如今天受訪時否認，並表示不知道黃光芹從哪裡聽來；民眾黨也發出聲明，要求黃24小時內道歉、澄清，否則將採取法律行動。

蔡壁如表示，跟張益贍是認識多年的朋友，張過去在北市府也幫自己很多忙，也是民眾黨成立時的重要一員，不知道黃光芹從哪裡聽來，也不知道其消息來源是不是相關的記者，但報導該則新聞的周刊記者今天已出面明確指出「消息來源不是蔡壁如」。

蔡壁如說，媒體人聽錯、說錯，如果願意出來給她一個道歉，也是媒體的典範，全案已交由黨部處理。蔡壁如表示，同意黨主席柯文哲說要嚴禁放話文化，「不然我就是最深受害者」。

民眾黨聲明則指出，「針對黃光芹於電視節目上指控蔡壁如一事，本黨表示遺憾，請黃光芹24小時內道歉、澄清，否則將採取法律行動以正視聽」。