龐培歐楊潔篪夏威夷會面 外交部：事前了解相關情形

美國國務卿龐培歐和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷會面，外交部今天表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，並與美方保持多元順暢的溝通管道，這次龐培歐和楊潔篪會面，外交部一如以往，事前瞭解相關情形，並循例請美方向我簡報。

外交部發言人歐江安表示，台美關係緊密友好，川普政府上任後，美方已多次重申台灣關係法及「六項保證」的對台承諾，龐培歐等美國政府高層也一再公開稱許台灣是可靠的夥伴，民主成功的故事，以及世界上良善的力量，充分反映美國對台灣一貫堅定支持與台美日益緊密的全球合作夥伴關係。未來外交部將秉持互信及互惠的原則，持續穩健深化台美在各領域及各層級的密切合作與交流。