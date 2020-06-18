幫推、投石搶政府標案 藍怒：蔡總統不該踹共？

媒體踢爆與綠營關係密切的二家公關公司「投石」以及「幫推」，背後疑有文化總會的秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶當藏鏡人在撐腰，因而輕鬆四年拿到34件政府標案，金額達8313萬元。國民黨文傳會副主委黃子哲今質疑，蔡英文總統同時也身兼文總會長，難道不該踹共，說清楚講明白？

黃子哲透過臉書指出，投石、幫推、以及台灣在地希望協會，三者的成員密切相關，辦公地點幾乎在同一處，看來是一套人馬，三塊招牌。在地希望協會尤其可疑，理監事名單中，與總統府及政府部門標案相關的人，最少就包括楊森、王俊凱、林錦昌、李厚慶、梁學渡、葉庭語等6人。

黃子哲說，葉庭語就是負責這次蔡英文總統連任就職典禮的主視覺設計者。至於梁學渡則更大咖，其成立的「集智館文化有限公司」，自2016年民進黨政府執政後，就財源廣進，估計近五年內，得標金額總計達1億4千多萬元。

黃子哲表示，梁學渡一直是綠營的文宣與活動大將，扁政府時期擔任過總統府諮議，2008年總統府入聯廣告看板還惹出疑有圖利集智館公司的爭議。他與蔡英文的關係也相當深厚，從2011年蔡英文參加總統黨內初選開始，便一直接小英的選舉案，與林錦昌等人一起幫忙打選戰。

黃子哲指出，蔡英文入主總統府後，集智館的政府標案一下子突飛猛進，從2015年只有1件，到2016年4件、2017年3件、2018年5件、2019年7件、到今年6月止的4件。更啟人疑竇的是，集智館年年都標到總統府的案子，且年年都是限制性招標，承接總統府的升旗或就職典禮等活動幾乎是家常便飯。

他提到，更驚人的是，2020台北燈節的活動標案，集智館順利成為得標廠商，評選委員之一竟是李厚慶。李厚慶與梁學渡同在台灣在地希望協會擔任理、監事，又都長期承攬綠營文宣活動，如此關係匪淺，竟沒有利益迴避，由李厚慶去評選梁學渡的標案，不顧瓜田李下，簡直吃相難看，離譜至極。

黃子哲說，據了解，還有不少幫推與投石的政府投標案，李厚慶也在其中擔任評選委員。無怪乎，幫推與投石能夠一路暢通，吃香喝辣。文總是總統府設立的社團法人，是半官方性質的團體，並由公務預算捐助，林錦昌、李厚慶領的是公帑，卻宛如這些民間公關公司的門神或藏鏡人。標案不知避嫌，還大喇喇揪團成立個協會，是要搞集體圍標？還是要一起去領政府補助？

他批評，這些人與公司幾乎已成為民進黨政府的附隨組織、御用人選、指定廠商，與楊蕙如、尹立的套路幾乎一模一樣。這樣的共犯結構，恐怕只是冰山一角。百姓經濟還沒振興，這些綠營公司早已超前部屬，賺飽飽了。