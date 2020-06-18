影／說好的陪審制呢？ 藍營與民團同聲砲轟蔡政府

立法院將於6月底召開臨時會，民進黨團擬將「國民參與刑事審判法」草案列入臨時會議程，有意要在臨時會上通過參審制，「陪審參審一併試行推動大聯盟」今(18)日在立法院外抗議，怒嗆民進黨「背信」，表示先前接近20名立委簽下保證書，承諾會推行陪審制，沒想到如今全翻盤，公督盟執行長張宏林諷刺，過去總統高呼讓法院回歸成人民的法院，現在看來是總統的法院、民進黨的法院，這種獨裁的做法就是台灣人的悲哀。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍也表示，陪審制可以大幅降低貪官介入司法，也能讓政治力遠離，民進黨拒絕這個制度，顯然就是假改革，跟施行參審制的中共無異。他也表示可以讓參審、陪審一併試行6年，再來評估台灣適用哪一種制度也是可行方法。

國民黨團今日也針對此議題召開記者會，總召林為洲怒斥民進黨黨綱內明文寫著「建立陪審制度」，等於是欺騙台灣人民20年！說好的陪審制搞到最後變參審制，當初帶頭簽下承諾書的民進黨總召柯建銘還說自己是「一時衝動」，林為洲酸說，以後大家都不用實現政治承諾了，怒罵民進黨雙標、髮夾彎。