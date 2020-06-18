內政部砸6年60億拚景觀改造 大型停車場將是反指標

行政院會今通過「城鎮風貌及創生環境營造計畫(2021-2026年)」，未來6年將編列60億元經費，讓地方政府或鄉鎮市公所自組跨域合作團隊，以競爭方式讓具發展潛力且完成跨域整合的案件優先獲取補助。內政部營建署長吳欣修表示，這次計畫是專注在景觀改造以及綠地跟文化的結合，因此意向性指標、大型停車場都將是反指標。

內政部表示，過去地方為爭取資源，提出的建設需求往往都是個別零星或以硬體為導向的建設計畫，難以發揮整體效益，未來新一期計畫的補助資源，將以競爭方式，盤點具發展潛力且完成跨域整合的案件為優先，即先由直轄市、縣(市)政府或鄉鎮市公所自組跨域合作團隊，盤點在地資源，提出地方整體發展願景及行動方案，並依地方實際需求結合相關部會資源共同投入，以發揮整合投資綜效。

吳欣修在院會後記者會表示，這次計畫是專注在景觀改造，以及把綠地跟文化的結合列為重點，因此意向性指標、大型停車場將是反指標，未來資源評選將用競爭方式，關鍵第一為是否能夠增加綠地，第二能否增加自然或是生態工法的休閒環境設施，第三則是如何與在地農村文化或是城市文化結合。

吳欣修表示，這次計畫算是針對比較大型的景觀建設，這波做完之後，會回頭再做小而美的部分，每個案件經費不會超過一億元，且還要搭配環境景觀總顧問計畫與社區規劃師駐地輔導計畫。