朱立倫動作頻頻劍指主席大位 林為洲：我也可以參選

國民黨改革委員會明將開大會，黨前主席朱立倫今搶先發布「朱立倫倡議」（Chu's Initiative）網站，要打造成未來藍軍大智庫。國民黨政策會執行長林為洲認為「非常好」，表示國民黨的改革不是主席「台灣江啟臣」一個人責任。

林為洲表示，國民黨現行改革大方向就是制度化與民主化，歡迎各界提供改革意見，大家要一起貢獻想法，讓國民黨徹底改革。

林為洲說，國民黨支持者光譜很寬，有深藍、淺藍、知識藍等各種藍，要凝聚一個大家能形成共識的改革方向，讓原支持者都能團結在一起，各方面都要考量。

外界解讀朱立倫動作頻頻，意在布局明年黨主席改選。林為洲表示，黨主席是每個有資格的黨員都可以參選，朱要選也很好，「我也可以參選」。