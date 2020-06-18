籲陸正案重啟調查 監委：邱和順是冤獄 盼總統特赦

監察院今天表示，發生於1987年的「陸正案」至今真相未明，該案重要證物遺失，導致法院無法以直接或客觀證據認定犯罪者，因此司法及獄政委員會在10日通過監委高涌誠所提調查報告，要求法務部以現代新科技重啟調查。高涌誠表示，站在監院立場，因該案被羈押至今逾30年的邱和順是無辜的，盼蔡英文總統提特赦，作為司法僵局的解套方式。

高涌誠表示，經查該案在原先司法調查中，有「棄屍地點未明」和「古井童屍命案未深究是否為陸正屍體」兩大未詳實查明之處。高涌誠指出，原判決認定棄屍地點為崎頂海邊，然經監察院檢視檔案發現，被告各自白間相互矛盾，且經專業機構認定，屍體應會被衝回岸邊而非漂向外海；因此懷疑有偵審為求起訴及有罪判決，而將最重要物證陸正屍體以漂向大海作為說詞定罪，違反無罪推定原則。

高涌誠指出，陸正案案發後2年後，新竹古井發現一具部分特徵如年齡與牙套，確實與陸正大致相符的童屍，但當時檢警並未解剖，也未取得指紋等生物特徵導致無法比對身份；期間監院曾在1994年4月23日至新竹公墓搜尋古井童屍，雖未果但已確認可能埋藏位置。

去年4月1日，高涌誠再度前往新竹公墓尋找古井童屍案可能埋葬位置。高說，綜合各方意見顯示，古井童屍仍在此區域的機率相當大，以現今科學技術找尋，並非不可能，法務部應積極針對這部分著手，重啟偵查及審理，以還原真相。高涌誠說，若能順利尋找到屍體，根據台大法醫學所說法，2、30年之白骨化遺骸仍可檢驗DNA遺傳標記，「如此便能還邱和順清白」。

高涌誠表示，陸正案偵審程序歷經23年，最高法院撤銷高等法院有罪判決發回高達11次，顯示司法過程多有瑕疵，且在涉有刑求、非法取供、欠缺補強證據之情形下，即判處死刑確有不當，也違反公民與政治權利國際公約相關規定，要求最高法院重新審。

陸正案發生在1987年12月21日，在新竹市北大路聯美補習班前，學童陸正遭擄勒贖。案經檢警相關人員偵辦，以邱和順等人涉案重大，提起公訴；但因偵辦人員當時採證、訊問被告，及其等自白與證據取得多所瑕疵，導致全案上訴最高法院後一再遭撤銷發回，最終在2011年判決死刑定讞。