高思博：綠衛兵退出促轉 用罷免綠惡劣民代展人民力量

轉型正義的浪潮湧入台大校園，許多具有歷史價值的設施幾乎遭到掃蕩，前立委高思博今以台大校友身分在臉書直播中認為，「促轉」的真諦已遭到扭曲，與紅衛兵沒兩樣，奉勸執政當局審慎推動，以促進台灣社會的真正團結，共謀國家的發展。

高思博表示，台大學生會上周向校務會議提議制定轉型正義條例設置小組，更名、廢除或重建具有威權思維的傅鐘、傅園及紀念歷任校長錢思亮、嚴振興相關空間，遭到教師的反對，否決提案，但行政院促轉會的回應竟是希望各機關自主討論。

高思博說，學生會把傅鐘等場所當成是威權，非常離譜，顯示學生們沒讀透台大歷史，因傅鐘、傅園不僅是台大人的共同記憶，更是台大自由學風的象徵。當年參加野百合學運的台大學生都是在傅鐘下面集合，民進黨知名人士不乏其人，包括不分區立委范雲及羅文嘉、馬永成。

傅鐘是為紀念台大前校長傅斯年而鑄造，傅斯年更是台灣校園民主的先驅代表，當年警總有意進入台大逮捕政治人物，傅斯年堅決反對，誰想進來抓人，他絕對會拚命。高思博認為傅斯年完全與威權扯不上關係，唯一可議之處就是他的中國色彩濃厚，與如今的台灣政壇反中氛圍有關，需要「轉型」而已。

「轉型正義」的原始涵義應該追求和解，高思博說，目前綠色政府卻強調鬥爭與政治信仰不同的人事物，與中國大陸當年的紅衛兵沒有兩樣，堪稱是「綠衛兵」，任意鬥爭。

高思博表示調，已承認淪為東廠的促轉會，言行、作法相當虛偽，不敢正面對抗中國大陸，只是一味傷害台灣自家人，在這次台大轉型正義風波中發文要求各地學當「小東廠」，明顯製造社會對立分裂，擺明只在乎綠色永遠執政而已。他建議有識之士應集中資源，運用這次罷免綠色惡劣民代的機會，展現人民的力量，給予當頭棒喝。