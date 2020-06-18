幫推、投石包政府標案惹議 藍：蔡英文下屬是門神？

親綠色彩濃厚的「幫推」及「投石」兩公司，自2016年民進黨執政以來承攬政標案金額達8千多萬元，遭爆幕後主導是中華文化總會正副秘書長林錦昌與李厚慶。國民黨上午呼籲總會長蔡英文出面說明，兩人是否為兩公司門神。

國民黨文傳會主委王育敏表示，「幫推」、「投石」2公司今年度也得標「第15任總統及副總統就職相關活動主視覺設計委託專業服務案」及「第15任總統及副總統就職典禮伴手禮」2案，蔡總統是否知道下屬開公司在府內拿標案？

國民黨台北市議員李明賢也質疑，「幫推」、「投石」2間公司是林錦昌、李厚慶弄的，雖沒有掛職務，文化總會與「幫推」、「投石」可能就是「一套人馬、三塊招牌」，從台灣頭標到台灣尾，在各縣市包山包海、包透透。

李明賢表示，2家公司也標了台北市政府6個標案，得標金額達1300多萬元，但李卻曾是其中部分得標標案的評審委員，公司投標服務建議書甚至還提及過去承包文化總會案子「戰績」，「自己的標案自己審」。