江啟臣宣示黨產歸零 婦聯會：既定政策樂觀其成

國民黨主席江啟臣宣布黨產歸零。婦聯會主委雷倩今受訪時表示，這是國民黨從馬英九任內的宣示，並不意外，他們樂觀其成，婦聯會不是國民黨附隨組織，也沒有來自國民黨的不當取得財產。

雷倩表示，無論是與黨產會訴訟、釋憲的場域，婦聯會仍會全心全意奮鬥，因為他們爭取的是人民最基本財產權保障。婦聯會既沒有在人事、財務業務上受國民黨控制，所獲經費也並非不當取得，如果黨產歸零是國民黨的既定政策，他們樂觀其成。

雷倩表示，黨產會沒收婦聯會財產、北高行停止執行；內政部解散婦聯會，北高行也停止執行，可見婦聯會在是否應受「黨產條例」管制上，法院有不同看法。司法是正義最後一道防線，他們必須用證據呈現的方式，捍衛最重要的財產及生存權，我未來會繼續抗爭到底。