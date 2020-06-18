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影／隋棠發文揭女童遭侵犯 潘孟安：感謝吹哨者

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今表示「感謝吹哨者」，希望孩子們平安環境成長，避免受任何暴力侵犯。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今表示「感謝吹哨者」，希望孩子們平安環境成長，避免受任何暴力侵犯。記者劉星君／攝影

藝人隋棠今年初到屏東縣Long stay，到國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，為孩子們宣導性侵害防治觀念與如何保護自己，隋棠本月15日在臉書發文，宣導遇到女孩親揭遭叔姪侵犯。屏東縣府17日兩次發聲明澄清，針對第一次聲明坦言「措詞不當」，隋棠昨晚發長文回擊屏縣府。對此，屏東縣長潘孟安今表示「感謝吹哨者」，希望孩子們平安環境成長，避免受任何暴力侵犯。

隋棠本月15日臉書發文，宣導時遇女童遭叔姪侵害無數次一文，教育處17日發新聞稿聲明，第一版聲明「與事實不符，是強制猥褻」，引發網友熱議，下午又再度更正「先前聲明措詞不檔」，隋棠昨晚發文反擊縣府，潘孟安今表示「感謝吹哨者」。

「對於侵犯或是暴力，我們都是零容忍！」潘孟安說，尤其對沒有自我保護能力兒少孩子，更應該保護，所謂的侵犯不能因程度上的不同有所定奪，「基本態度就是保護孩子，讓孩子平安成長，暴力零容忍」。

潘孟安說明，教育單位在第一時間點發出新聞稿，教育處身為性平教育最主要主管機關，對專業能力判斷，用程度差距，專業能力有問題，要求嚴懲相關調查，更要感謝吹哨者或像隋棠及所有關心孩子們的朋友們，謝謝他們，初衷一致，都是希望孩子們在平安的環境成長。

潘孟安強調，任何一個個案發生都有一定通報機制，個案從個別保護輔導，社政、警政、司法單位，學校等，對個案第一時間保護輔導措施，其他原則希望檢視相關有所不足地方，尤其教育性平主管單位，更應重視。

媒體問潘孟安，隋棠臉書發文提到信任被瓦解。潘孟安說，尊重且謝謝她，第一時間點學校通報，啟動相關機制。因為隋棠臉書發文，教育處針對隋棠的發文發新聞稿，他認為新聞稿內容措詞不當，「暴力就是零容忍，侵犯是零容忍，不能有程度差別，個案內容不容去闡述」，一切尊重交由相關單位調查，第一時間社政，學校、警政進入，積極輔導保護，是否涉及刑法，由司法單位偵辦。

潘孟安說，對於隋棠的個人關心表示謝謝，我們不是千里眼、順風耳，更感謝所有吹哨者、通報舉發者，讓我們得以在有所不足地方，第一時間點補救，還是謝謝他們。

潘孟安說，在隋棠臉書發文事件未發生前，縣府本月15日邀請隋棠到學校參加友善校園性平教育研習課程，請隋棠分享從事「蝴蝶朵朵」實作分享，基本上不會因為這件事情有改變，感謝她。

屏東縣長潘孟安說，縣府星期一有與隋棠助理聯繫，邀請隋棠到學校參加友善校園性平教育研習課程，請隋棠分享從事「蝴蝶朵朵」實作分享，基本上不會因為這件事情有改變。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安說，縣府星期一有與隋棠助理聯繫，邀請隋棠到學校參加友善校園性平教育研習課程，請隋棠分享從事「蝴蝶朵朵」實作分享，基本上不會因為這件事情有改變。記者劉星君／攝影
縣府本月15日邀請隋棠到學校參加友善校園性平教育研習課程，請隋棠分享從事「蝴蝶朵朵」實作分享，基本上不會因為這件事情有改變。記者劉星君／攝影
縣府本月15日邀請隋棠到學校參加友善校園性平教育研習課程，請隋棠分享從事「蝴蝶朵朵」實作分享，基本上不會因為這件事情有改變。記者劉星君／攝影

隋棠

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