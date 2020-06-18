背叛推陪審制承諾 國民黨團：民進黨又雙標、髮夾彎

民進黨規劃在立法院6月底臨時會中完成「國民參與刑事審判法」草案三讀，將現行司法審判制度改參審制。因民進黨過去長期主張陪審制，2015年間還承諾民間團體會落實，如今改懸易轍，國民黨團今批雙標、髮夾彎。

國民黨團總召林為洲表示，朝野對於審判制度應改採參審或陪審制度仍有很大歧見，3個在野黨團都認為，這是關於台灣司法重大變革修法，應該再審慎聽取各界聲音後，再完整修法，不應在臨時會匆促處理。

林為洲也質疑，民進黨黨綱宣示執政後要建立陪審制，2015年民間司改團體尋求落實，時任立委的柯建銘、鄭運鵬、蕭美琴、羅致政等都簽承諾書，向民間司改會承諾全面推動，但2016開始蔡英文總統開啟完全執政後，至今都沒有推動。

林為洲批評，一個政黨用黨綱騙老百姓20年，現在乾脆雙標、髮夾彎說不推陪審制，卻也不讓別人推，還要趕在臨時會草率改推參審制；白紙黑字承諾一下子就翻臉、甩鍋，這在國外要倒台、辭職的，柯建銘卻只說一時衝動，毀棄承諾。

國民黨團書記長蔣萬安也表示，審判制度是司法重大變革，茲事體大，司改國是會議對參審制與陪審制的支持與否，也是7票對7票沒有共識，民進黨政府應好好理性討論，與社會各界溝通，不應急迫在這次臨時會強行通過變革。

蔣萬安說，現在的情形很像當時民進黨草率力推一例一休修法，最近醫材費用上限爭議也是如此，都是執政黨要以多數暴力倉促通過，最後引起反彈個案，再審判制度變革上，民進黨政府不應再重蹈覆轍。

林為洲說，國民黨有自提改良式參審制版本，但願接受參審制、陪審制雙軌並行一段時間後，再看國情比較適合哪種，檢討決定最後改革方向，這也是比較兩全其美的辦法，但修法應回正常會期處理。