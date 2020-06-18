救命錢拍宣傳片？ 柯文哲：二備金非救命錢 別混為一談
台北市政府2018年用1580萬元預算請「國家地理頻道」拍廣告宣傳「台北大縱走」。遭議員質疑，這筆預算竟動用「救命錢」二備金800萬元，甚至讓柯文哲當主角，有這麼緊急？台北市長柯文哲今天表示，二備金不是救命錢，若有遇到災害，就用災害準備金，外界不要混為一談。
對於外界批評柯，用市府的救命錢拿去拍自己當主角的台北大縱走宣傳廣告，柯文哲說，二備金不是救命錢，二備金是依照新增政務、或原來政務的錢不夠才拿去補，若有災害是用災害準備金，外界不要混為一談。
對於外界的質疑，副市長黃珊珊昨天也表示，柯市府的二備金控管嚴格。以她過去是議員的角度看，柯文哲這5年宣傳預算，較前市長郝龍斌、馬英九任內算是九牛一毛，前朝行銷預算才是天文數字。
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