調整九二共識？ 藍：看對岸是否允許中華民國表述空間

國民黨2020再遭逢敗選，兩岸路線主張被認為是敗選主因之一，被陸方「一國兩制」化的九二共識論述也被黨內要求檢討。在執政的民進黨原本就不願承認九二共識下，兩岸過去賴以維繫彼此的溝通基礎恐將因此受到挑戰。

九二共識起緣於兩岸文書驗證事宜，我方海基會1992年10月與大陸海協會在香港展開協商，又於該年11月3日去函海協會建議，對「海峽兩岸均堅持一個中國原則」，雙方各自以口頭聲明方式表達，聲明內容以「一個中國涵義」為基礎。

但在海基會該函文中，也強調，兩位未來表述內容，允許「雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」海協會在收到函文3天後回覆對海基會去函「充分尊重並接受」，成為後來九二共識基礎。

2000年4月28日時任陸委會主委的蘇起提出「九二共識」4個字概括「一個中國、各自表述」意涵，成「九二共識」名詞由來。後來陸方也引用，並於2001年4月27日國台辦紀念辜汪會談八周年談話中首次使用。

只不過九二共識從去年以來遭逢兩岸以各種不同形式挑戰，國民黨年初總統大選大敗，更被視為是必須調整的標的。

黨主席江啟臣年初表示，九二共識背後代表的擱置爭議、求同存異精神至今仍在，但共識因有一方調整，要創造模糊與彈性空間愈來愈小，共識認知就會產生問題，現在應問北京對共識態度有沒有改變，是否還有模糊或中華民國表述空間。