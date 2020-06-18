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【即時短評】國民黨拚轉型 兩岸論述須換句話說

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨改革委員會明將召開大會，確定改革委員會結論，其中國民黨對兩岸路線是否延續九二共識備受關注。記者林伯東/攝影
國民黨改革委員會明將召開大會，確定改革委員會結論，其中國民黨對兩岸路線是否延續九二共識備受關注。記者林伯東/攝影

國民黨的兩岸論述日趨艱難，一方面「天然台」的新世代正逐步取代「中國認同」，另一方面，所謂的中國認同亦出現分歧－有人認同中華人民共和國、有人認同中華民國，也有人是認同中華文化，無論國民黨提出哪一種一中框架，恐怕都無法滿足所有的藍營支持者。

這讓國民黨陷入兩難。若是大改造，改支持「台灣價值」，民進黨早已建立品牌，國民黨形同與民進黨無異，難以創造品牌差異性；若堅持中華一統，則不只是與民意背道而馳，也未必凝聚所有的泛藍支持者，反倒民進黨緊抓中華民國四字，有助於獲得淺藍支持者的青睞。

國民黨的兩岸政策已然走入死胡同，有很多的逼不得已，和說不出口，既難討好本土意識，也不可能維持傳統路線，而任何傳統親中路線的變異，國民黨都不具有絕對的話語權，還得看中國臉色。

國民黨心知肚明，必須回到最大公約數，堅持「兩岸維持現狀」。儘管民眾嘴上未必願意承認，但維持現狀仍是其心之所向。不過國民黨的「維持現狀」，長年依賴九二共識的論述做支撐，已在民進黨的刻意淡化，及中國國家主席習近平主動納為己用的操作下，被「妖魔化」，與「一國兩制」劃上等號。

缺乏九二共識，國民黨所提的維持現狀則變得空洞，也缺乏保證，對中國毫無拘束力，但已淪為在野的國民黨也早已沒有機會與資格再與中國討論新一輪的共識。

國民黨想保留九二共識的基礎，必須換句話說，但如何換句話說，將成國民黨的難題。

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