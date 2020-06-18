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強化中華民國主體性 國民黨兩岸新論述將向對岸喊話

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨改革委員會明將召開大會，確定改革委員會結論，其中國民黨對兩岸路線是否延續九二共識備受關注。本報資料照
國民黨改革委員會明將召開大會，確定改革委員會結論，其中國民黨對兩岸路線是否延續九二共識備受關注。本報資料照

國民黨改革委員會明將召開大會，確定改革委員會結論，其中國民黨對兩岸路線是否延續九二共識備受關注。傳概念上，兩岸新論述將從「主權」概念出發，將向對岸喊話，呼籲正視中華民國存在事實，否則未來將很難達成任何兩岸共識。

至於實質互動上，國民黨也將提醒大陸，不應以反台獨之名箝制兩岸民間交流，逼包含台商在內對兩岸議題表態，讓台灣人民在互動過程陷入恐懼；主張台灣民眾赴大陸交流法則，積極尋求和平，但不會屈就任何政治意識形態之下。

知情人士表示，兩岸新論述中強化「主權」概念，是國民黨一貫強調的立場，是依據中華民國憲法而來的概念，其中也隱含了一中原則，希望對岸能在這個架構下，正視中華民國主權與存在事實，兩岸未來才有持續互動、凝聚共識空間。

此外，知情人士說，呼籲對岸在兩岸互動上資訊控管鬆綁，也是希望對岸正視台灣實施民主政治現實，要重視台灣人自主意志與言論自由，不要用反台獨思想擴大或漫無目的解釋、審視台灣人民言論。

知情人士表示，台灣人民已經習慣民主與言論自由，很多意見表達根本與是否主張台獨無關，可能只是根源於現實需求；民進黨政府現在在台灣對政治立場不同者做言語霸凌，那要指責民進黨做這些事，中國大陸當然也就不應該這樣做。

知情人士指出，國民黨兩岸新論述規劃，大概念要求對岸正視中華民國，實質互動面提醒對岸不能以台獨之名做資訊控管，這些都是大原則、大方向，但最後的用字遣詞還在調整中，因為大家很重視，希望會打出一個比較明確的方向。

與會人士提到，兩岸組改革委員會在討論兩岸新論述調整過程，了解結論必須兼顧社會外部框架期待與一個政黨對國家未來發展責任，前者涉及政策要經過選舉驗證，後者則須考慮美中與周邊國家安全問題，必須在其中取得折衷。

與會人士說，改革委員會開會過程，部分與會人士主張的兩岸新論述或口號甚至比民進黨還前面，但明天出爐的結論，文字不是沒有調整的空間，也不會死抱著或宣示拋棄九二共識，黨內應理性看待、討論。

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