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影／黨產歸零全捐出！ 國民黨：黨產會不願意協商
國民黨主席江啟臣昨天（18日）宣示黨產歸零的決心，希望與黨產會重啟協商，文傳會主委王育敏今上午再度向黨產會喊話，強調國民黨不想再透過訴訟的方式解決問題，也願意捐出黨產，如果黨產會有誠意解決問題，就應該展現善意。
王育敏表示，現在是黨產會不願意與國民黨協商，江啟臣昨天已經展現出一個態度及善意，希望黨產會也能釋出善意，國民黨不希望這個問題變成政治操作的議題，或是繼續被民進黨當成政治提款機，這件事情應該告一段落。
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