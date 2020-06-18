挺傅崐萁遭停權 吉安鄉長游淑貞：回饋情義做對的事

花蓮縣吉安鄉長游淑貞因本屆立委選舉期間為無黨籍傅崐萁助選，遭停權兩年。她今天發出聲明表示，自己選擇「回饋情義做對的事」，尊重黨的決定。

游淑貞細數，這20年來跟著傅崐萁到台北爭取蘇花改二期，要求給花蓮人一條平安回家的路。而她在4年議員任期裡，爭取到南華山下路土石流區域水路改善、稻香活動中心500萬元、南昌活動中心680萬元等建設經費，還有協勤民力志工的關懷，另也從無到有打造慶豐銀髮樂活館，至今成為長青長輩樂活天天必到的活化場域，這些點點滴滴，都要感謝傅崐萁縣長任內傾聽地方聲音所做的每一件適性建設。

「終於嘗到忠義無法兩全的滋味」，游淑貞表示，國民黨提名了這一輩子跟她從來沒有交情，因提名才認識的「黃院長（黃啟嘉）」，她因為沒有尊重黨意輔選，所以「不忠」，但她為傅崐萁站台，獲得了「回饋情義」。

游淑貞說，自己很惜緣也懂得珍惜感恩，所以選擇做對的事，「沒有後悔，沒有抱怨」。這次選舉，她自始至終都是努力輔選韓國瑜，還有黨籍的立委候選人鄭天財、廖國棟、孔文吉等人，這些在黨部蒐證資料都查得到。

她表示，昨天被停權後，鄉親的關懷或是為她抱屈，如雪花般湧入，她都收到了；近日吉安鄉又獲得了二項全國獎項，即將受獎，她會用服務成績來找回鄉親的愛與信任。