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府方公布七位監委名單 蔡總統提名陳菊為監察院長
總統府明天將正式對外公布下屆監察委員名單，府方稍早對外公布部分名單，包括蔡英文總統提名的監察院長陳菊，及新設置的國家人權委員會名單，包括主委陳菊、資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等四位新任監委，以及三位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。
府方表示，蔡總統明天下午在總統府約見全體監委被提名人後，審薦小組召集人，前副總統陳建仁將率全體監委被提名人正式對外亮相。
府方指出，七位國家人權委員會委員為四位女性及三位男性，專業背景涵括不同人權議題領域，也都有人權團體或運動的經驗，未來任何人權議題在監察院都可以找到相對應的人。這次提名也符合監察院組織法中「應具多元性，由不同族群、專業領域等代表出任，且任一性別比例不得低於三分之一」的規範。
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