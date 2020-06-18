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國民黨改革委員會明登場 侯友宜：對人民有利都支持
國民黨改革委員會大會明天登場前，國民黨前主席朱立倫昨先在臉書喊話「台灣要更好，國民黨不能變茶黨（意指民粹）」。新北市長侯友宜今早出席林口公有市場改建開幕典禮時，表示「只要改革方向對人民有利、對國家社會能夠帶來貢獻，我都會好好的支持」。
侯友宜說，身為黨員只要有好的想法，有積極做事的態度，他都非常的感動，也非常的謝謝，大家團結在一起，好好的為人民、國家、社會盡一份心力。
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