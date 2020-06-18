國民法官法協商正式破局 民團呼籲立法臨時會不處理

蔡英文總統於就職演說宣示要通過「國民法官制度」，然而民團與民進黨團6次協商破局。「陪審參審一併試行推動大聯盟」今舉行記者會，要求不應在立法院臨時會處理相關立法，並表示若民進黨團執意排審，民團將於立法院大門外遊行、靜坐抗議。

立法院擬於6月下旬舉行臨時會。為配合總統宣示，民進黨團有意在臨時會通過「國民參與刑事審判法」草案，不過民團支持參審陪審兩制併行的方案，不為司法院所接受。民進黨團自5月起，多次與民間團體協調，仍無法取得共識。

由包括民間司法改革基金會、台灣陪審團等民團共同組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」今則在立法院大門口舉行「民進黨草率立法、民間抗爭到底」記者會，指出雙方進行6次協商，但司法院及法務部未採納聯盟意見，也沒有妥協空間，民進黨團同樣拒絕支持聯盟所提的草案版本，雙方協商已正式破局。

陪審參審一併試行推動大聯盟並呼籲，目前國民參與刑事審判法草案的版本眾多，且於司法及法制委員會審查時保留許多條文，民進黨團未與在野黨團充分溝通與協商，若在臨時會質疑動用人數優勢，進行表決，無異是加深人民對於司法的不信任，認為不應該在臨時會處理。

司改基金會董事長林永頌則批評，民進黨在野的時候支持陪審制，執政之後卻出爾反爾。若民進黨團執意排審，民團將於臨時會期間，在立法院外遊行、靜坐抗議。