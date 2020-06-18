蔡壁如爆料蔡宜芳張益贍緋聞？ 柯文哲：嚴禁黨內放話

民眾黨黨團助理蔡宜芳、與前中央委員、北市文化基金會前副執行長張益贍的緋聞遭跟拍，是否為民眾黨立委蔡壁如爆的料？台北市長、民眾黨主席柯文哲今天表示，寫這篇報導的記者已否認，不是蔡壁如爆的，不過柯文哲也說，目前民眾黨內有許多放話，會嚴格禁止、並調查。

資深媒體人黃光芹日前在「新聞面對面」政論節目中爆料，指柯文哲身邊幕僚最近一直反應蔡壁如內鬥性太強，「譬如說，跟拍蔡宜芳、張益贍的新聞源頭？這個消息來源，這個記者直指就是蔡壁如，」黃光芹說，她可以這樣講是因他親口跟她的一個朋友講。，並說蔡壁如志不在鬥蔡宜芳，而是張益贍。

黨主席柯文哲今天出席興隆公宅I區開工典禮，柯文哲說，報導的記者已經否認，不過對於黨內放話多，柯文哲也震怒，表示這要嚴厲禁止，昨天開會已講過了，嚴禁這種情形，有事就在內部講，不要跟記者講，在外面放話，還是會調查。