聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡壁如爆料蔡宜芳張益贍緋聞？ 柯文哲：嚴禁黨內放話
民眾黨黨團助理蔡宜芳、與前中央委員、北市文化基金會前副執行長張益贍的緋聞遭跟拍，是否為民眾黨立委蔡壁如爆的料？台北市長、民眾黨主席柯文哲今天表示，寫這篇報導的記者已否認，不是蔡壁如爆的，不過柯文哲也說，目前民眾黨內有許多放話，會嚴格禁止、並調查。
資深媒體人黃光芹日前在「新聞面對面」政論節目中爆料，指柯文哲身邊幕僚最近一直反應蔡壁如內鬥性太強，「譬如說，跟拍蔡宜芳、張益贍的新聞源頭？這個消息來源，這個記者直指就是蔡壁如，」黃光芹說，她可以這樣講是因他親口跟她的一個朋友講。，並說蔡壁如志不在鬥蔡宜芳，而是張益贍。
黨主席柯文哲今天出席興隆公宅I區開工典禮，柯文哲說，報導的記者已經否認，不過對於黨內放話多，柯文哲也震怒，表示這要嚴厲禁止，昨天開會已講過了，嚴禁這種情形，有事就在內部講，不要跟記者講，在外面放話，還是會調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言