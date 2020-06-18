聽新聞
test
0:00 / 0:00
林錦昌、李厚慶涉入標案疑雲 藍營：籲蔡總統出面說明
國民黨中央黨部上午舉行「幫推、投石 瓜田李下？蔡英文踹共！」記者會，由文傳會主委王育敏主持，文傳會副主委黃子哲、台北市議員李明賢共同出席。王育敏質疑「幫推」、「投石」兩間公司四年來標到政府標案高達8000多萬，而幕後主導疑為中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶2位綠營文宣要角，涉及自肥，呼籲蔡英文總統出面說清楚，避免外界質疑包庇自己人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言