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影／國民黨捐黨產 雷倩：婦聯會不是國民黨附隨組織
針對國民黨黨主席江啟臣宣布黨產要歸零，婦聯會主委雷倩上午受訪時表示，婦聯會不是國民黨的附隨組織，國民黨要捐黨產，婦聯會「樂觀其成」，但婦聯會仍會繼續抗爭到底。
雷倩表示，國民黨黨產歸零，歷任黨主席從馬英九開始，這就已是宣示的政策，並不讓人意外，但婦聯會不是國民黨的附隨組織，也沒有來自國民黨的財產，而婦聯會在跟黨產會之間，無論是訴訟或是釋憲爭議上，婦聯會都會全心全意的奮鬥，因為婦聯會爭取的是人民財產權的保障，婦聯會並沒有在人事及財務上受到國民黨的控制。
雷倩指出，婦聯會所獲得的經費並非不當取得，所以國民黨如果決定要黨產歸零，是他們的既定政策，婦聯會樂觀其成 ，婦聯會仍會繼續努力奮鬥。
雷倩說，黨產會沒收婦聯會財產這件事，北高行判定停止執行，而內政部解散婦聯會，北高行也是判定停止執行，婦聯會是否應該受到不當黨產條例的管制，這件事情法院可以有不同的看法，她要告訴大家，司法真的是正義的最後一道防線，因為法院依法辦案，婦聯會也會以所有的證據來捍衛自己的財產權與生存權，婦聯會還是會繼續抗爭到底。
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