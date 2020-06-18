影／國民黨捐黨產 雷倩：婦聯會不是國民黨附隨組織

針對國民黨黨主席江啟臣宣布黨產要歸零，婦聯會主委雷倩上午受訪時表示，婦聯會不是國民黨的附隨組織，國民黨要捐黨產，婦聯會「樂觀其成」，但婦聯會仍會繼續抗爭到底。

雷倩表示，國民黨黨產歸零，歷任黨主席從馬英九開始，這就已是宣示的政策，並不讓人意外，但婦聯會不是國民黨的附隨組織，也沒有來自國民黨的財產，而婦聯會在跟黨產會之間，無論是訴訟或是釋憲爭議上，婦聯會都會全心全意的奮鬥，因為婦聯會爭取的是人民財產權的保障，婦聯會並沒有在人事及財務上受到國民黨的控制。

雷倩指出，婦聯會所獲得的經費並非不當取得，所以國民黨如果決定要黨產歸零，是他們的既定政策，婦聯會樂觀其成 ，婦聯會仍會繼續努力奮鬥。