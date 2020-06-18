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王美花接經濟部長？ 侯友宜先喊未來部長、本人未鬆口
傳經濟部長將由目前政次王美花接任，今王美花出席新北市林口公有市場開幕典禮，她全程未鬆口接任，面對媒體追問交接內容，一律避而不談「沒有沒有」，強調所有人事通知將會由行政院統一發布。不過新北市長侯友宜則是意有所指先幫王美花升級成「未來部長」，請未來部長繼續支持市場改建。
行政院副院長陳其邁辭去副閣揆職位，正式接受民進黨徵召投入高雄市長補選，副閣揆傳預定由現任經濟部長沈榮津接任，新任經濟部長將由政次王美花升任，政院預計周五公布相關人事。
林口公有市場耗資2億3千元改建，其中6200多萬是前瞻計畫經費，王美花也受邀出席開幕典禮，她致詞時不忘推廣三倍券，表示「馬上有三倍券，如果有什麼好康我們幫忙促銷」。
王美花面對媒體追問新人事，是否和沈榮津交接等，一律笑答「沒有沒有」。不過侯友宜在致詞時，則意有所指向喊話「拜託未來的部長、經濟部中部辦公室繼續支持市場改建」。
侯友宜受訪時說，如果王美花高升部長，要恭喜她，不要忘了新北和全國的市場改建，這是市場出身的他的心願。他表示，地方和經濟部有很多要並肩作戰、息息相關的項目，包括基礎建設如電線電纜地下化等。
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